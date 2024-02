Transforma residuos en trabajos artísticos

Chihuahua.- Nahibi Rodríguez, una joven artesana de aproximadamente 25 años, brinda vida a collages creados a base de material reciclado para brindarle un segundo uso a las cosas y a su vez otorgarle una oportunidad al arte.

Con una trayectoria de 3 años, Nahibi proporciona vida a los collages a través de periódicos, revistas, libros, historietas y retratos, manejando tamaños desde 5 x 10 cm hasta 60 x 35 cm.

Nahibi siempre ha pensado que “acumulamos muchas cosas; soy de las personas que creen firmemente que todo tiene un segundo uso y si ese segundo uso puede ser aprovechado en el arte mucho mejor”.

Soñadora y creativa, Nahibi decidió adentrarse en el mundo del collage sin experiencia alguna, trabajando a base de prueba y error, expandiendo sus horizontes.

“Al principio recuerdo que regalaba los collages y los publicaba en mis redes sociales, y luego me realizaban ofertas de compra”, platica.

Esa etapa no fue nada fácil, “fue muy difícil porque cuando me adentré a este mundo no tenía conocimiento sobre el costo de los collages, por lo tanto, no sabía qué precio ponerle a mi trabajo”,

Nahibi participó recientemente en una exposición individual en el café “La Xocolatería” y en una galería de arte nombrada “Entre Nosotras” en la Quinta Gameros, evento en el cual sólo podían participar mujeres realizando collages sobre la violencia de género, mujeres en general, naturaleza, consumo de animales, injusticias sociales, entre otras cosas.

Próximamente, planea formar parte de la convocatoria realizada por el Museo Sebastián, para una exposición colectiva denominada “Abriendo las Puertas 2024”, dirigida a artistas visuales, escultores y creadores, para posteriormente viajar a la Ciudad de México y exponer sus obras.

“En un futuro, me gustaría aprender escultura, grafiti y artes plásticas”, abunda, tras enfatizar que le encanta el arte porque es una forma de expresión.

Hoy en día Nahibi tarda en elaborar cada collage un aproximado de 2 a 6 horas dependiendo la complejidad del cuadro.

“Cuando me encargan un collage por lo general siempre me tardo unas 6 horas en crearlo, pero cuando el concepto es totalmente libre los realizo muy rápido debido a que ya traigo la idea plasmada en mi mente”.

Inspirada en el arte pop, libros de arte, poemarios, ilustraciones de pinturas, fotografías y música, la artista da un toque de la cultura mexicana y la personalidad de cada individuo a sus creaciones. “Cada collage es único y diferente”, resume. (Denisse