Tránsitos que participaron en supuesto soborno fueron relevados

Chihuahua.- Los dos agentes de la Policía Vial que inmiscuidos en un supuesto acto de corrupción fueron relevados de sus funciones y puestos a disposición del órgano interno de la Comisión Estatal de Seguridad , informó Javier Palacios Reyes, Jefe de la División de la Policía Vial.



Aclaró que los elementos, identificados como José A C y Luis M T mismos que abordaron el Saturno Buick de color rojo con placas de California, en el cual el conductor dio una vuelta prohibida, están en proceso por los supuestos actos de corrupción dados a conocer a través de redes sociales.



El jefe policíaco aclaró que al percatarse de dicha anomalía se tomaron las medidas pertinentes, por lo cuál los agentes se encuentran en un proceso interno y será en dicha instancia que decidirá la sanción que se les aplicará.



Palacios Reyes recalcó que no se tolerará ningún acto de corrupción en la corporación, manifestando que en esta ocasión no existe una queja o denuncia, sin embargo se aplicará de la misma forma la posible sanción, poniendo como prueba las imágenes y videos que circularon por internet.