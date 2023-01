Transmite emociones con galería ‘Verklempt’

El Centro de Desarrollo Cultural (CDC), localizado en la avenida Independencia No 209 en esquina con Libertad, se encuentra abierta la exposición fotográfica "Verklempt", de la artista regiomontana Fernanda Garza, quien muestra su visión sobre la vida de los caballos, cuya intención es transmitir las emociones que estos animales provocan al espectador.

La serie de fotografías de diferentes ejemplares están en varias técnicas como inyección de tintas así como encapsulado en acrílico mate, entre otras, las cuales estarán todos los días hasta el 6 de marzo del año en curso.

Fernanda Garza nace en Monterrey, N.L. (1997). Actualmente es egresada de la Licenciatura de Fotografía Profesional en "LCI Monterrey” (Liderazgo Canadiense Internacional). Cuenta con un diplomado en Foto Periodismo del Instituto José Marti, en La Habana, Cuba. Participó en el workshop de fotografía de retrato con Raoul Touzon y en el curso "Seeing through photographs" con la curadora Sarah Meister. Workshop “Discovering the Lusitano” de fotografía equina con la fotógrafa portuguesa Rita Fernandez , se especializa en la Fotografía Ecuestre y Documental. Su trabajo ha sido expuesto en diversas muestras fotográficas dentro y fuera del país. Su proyecto, el cual culminó con la exposición individual “Healing Horses” en el Centro Cultural Plaza Fátima, San Pedro Garza García. Así como su exposición final de licenciatura seleccionada en el portal Black and White Universe, obteniendo el cuarto lugar mundial. Finalista y artista oficial del Equus Film Festival 2017 en Nueva York con dos piezas. Ganadora de «plata» en Moscow International Foto Awards 2018 categoría estudiante subcategoría Wildlife con serie “Lancelot”.

Además, el Instituto de Cultura del Municipio (ICM) invita a conocer las diferentes exposiciones que se exhiben en los cinco museos y salas, donde ofertan exhibiciones de diferentes autores y para todos los gustos.

Otra opción es la que está dentro del Museo Sebastián, Casa Siglo XIX, localizado en la avenida Benito Juárez número 601, que se encuentran cuatro exposiciones con diferentes temáticas que cautivarán la atención del público de todas las edades.

En la Sala Guirnalda de esta galería, se puede encontrar “Japón Series” del creador Jorge Antonio Lugo, quien es conocido como “Derellite”. En la Sala Puerta del Sol, se encuentra "Grabado Cara Blanca" del artista chihuahuense Carlos Heredia, ambas exposiciones estarán hasta el próximo domingo 15 de enero.

En la Sala Sebastián los visitantes podrán encontrar 20 piezas de diferentes artistas en una colección denominada "Mujeres Esteparias", la cual nos muestra cómo es el entorno y sus condiciones modifican la manera en que las creadoras abordan el lienzo. De igual manera, en el la Sala de Mezanine de la Casa Siglo XIX, podrás encontrar "Cuerpos en Línea" y "Tzonpantli", exposiciones colectivas en las disciplinas de gráfica y dibujo.

El Museo Sebastián se encuentra abierto de martes a domingo de las 10:00 a 18:00 horas, mientras que el CDC puedes visitarlo de martes a sábado en un horario de 10:00 19:00 horas.

jnunez@diarioch.com.mx