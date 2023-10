Tras 30 años de servicio en el IMSS, Norma dice: 'misión cumplida'

Chihuahua, Chih.- “Misión cumplida, me voy con la gran satisfacción de haber servido a los derechohabientes”, expresó Norma Acosta Olave, quien concluye su ciclo de trabajo, luego de 30 años de servicio en el IMSS Chihuahua.

Con una gran sonrisa y las emociones a flor de piel, Norma, coordinadora Técnica de Atención a Quejas e Información Pública de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente, comparte su experiencia laboral al concluir su ciclo laboral en el instituto, “son sentimientos encontrados, porque dejo a esta noble Institución que me acogió desde el año 1993, fecha en la que ingresé a trabajar un 16 de octubre; fue mi primer trabajo en la ciudad de Delicias, en el Hospital General de Zona (IMSS) No. 11, laborando sábados, domingos y días festivos”.

Recordó que entró a trabajar como Técnica de Atención y Orientación al Derechohabiente, que en aquel entonces se llamaba TOIQ: Técnica en Orientación, Información y Quejas. “El 16 de julio de 1999 me dieron la contratación estable en el Hospital General Regional (HGR) No. 01, “Morelos”, como TAOD en el turno vespertino. De Delicias me trasladé con mis tres hijos a Chihuahua”, fue ahí, donde creció su interés por capacitarse, aprender más y profesionalizarse de manera permanente para ascender y brindar una mejor atención.

Después trabajó en el turno matutino en esa misma unidad hospitalaria, en donde comenzó a cubrir a la consultora de Atención y Orientación al Derechohabiente, donde aprendió a realizar informes y atender grupos organizados, puesto que después ocupó.

De manera paulatina se fue involucrando en las respuestas de las quejas administrativas, en el análisis de los expedientes médicos, así como en la atención de las peticiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), para lo cual tuvo que prepararse de manera permanente para cubrir con las expectativas del área.

“Fueron muchos obstáculos los que se me presentaron, pero que poco a poco fui sobrellevando; lo que no me tumbó me hizo más fuerte”. Finalmente, después de un trabajo tenaz, concursó para el puesto de Coordinadora Técnica de Atención a Quejas e Información Pública de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente, en donde fue reconocida por los titulares normativos del área.

Tras voltear al pasado, Norma afirma: “en el Instituto dejo mi vida, toda mi lucha diaria… gracias al IMSS pude sacar adelante a mis hijos, todos ya son profesionistas exitosos: Valeria, de 35 años, es médico especialista, radicada en el estado de Tabasco, quien me hizo abuela por primera vez; Gabriela, de 33 años, es licenciada en Administración Financiera, que me dio la alegría de mi segundo nieto; y Luis Antonio, de 30 años, ingeniero aeroespacial, radicado en la Piedad, Michoacán”

Norma termina su ciclo laboral, en el marco del 80 aniversario de esta Institución en el país, que en este 2023 se cumplieron y en donde se han contado cientos de historias, como la de ella, de hombres y mujeres de gran corazón, que con su tenacidad y amor al quehacer institucional, han hecho fuerte el servicio en beneficio de todos los mexicanos.

“Me voy con una satisfacción enorme por el deber cumplido, con un agradecimiento de por vida por darme la oportunidad de desarrollarme profesionalmente, de crecer ante cada reto diario y tener nuevos aprendizajes. Me voy con la memoria llena de conocimientos y satisfacciones por concluir mi carrera laboral. El águila, emblema del Instituto, realmente lo llevo tatuado en el corazón, por tantas bendiciones. Gracias Instituto Mexicano del Seguro Social”, concluyó.