Tras falta de luz en Punta Oriente, diputado visita la colonia

Chihuahua, Chih.- Luego de que El Diario de Chihuahua, publicara una nota en donde vecinos de la colonia Punta Oriente denunciaron que no tenían luz desde el pasado jueves, el diputado Carlos Olson, acudió la tarde de ayer a dicha colonia para atender a los colonos.

A través de un comunicado emitido por el Congreso del Estado, se dio a conocer que esta situación se presentó a raíz del cableado en postes situados entre el municipio de Chihuahua y Aquiles Serdán.

“Lo más triste de esto es que el cable que usa la CFE es aluminio, no es cobre y no tiene valor comercial. Hacen estos sabotajes pensando que las líneas tienen algún valor, y no piensan en el daño que hacen a cientos de familias en Punta Oriente”, señaló Carlos Olson.

Además, el diputado mencionó que llegó a un acuerdo con el comisario Julio Salas para aumentar los rondines en la zona y así poder darle mayor seguridad a los vecinos de Oriente.