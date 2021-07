Tras lluvias, no deben desatender áreas verdes

Chihuahua.- El presidente de la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento, Juan Pablo Ríos Prieto, comentó que a pesar de haberse presentado precipitaciones pluviales la semana pasada, la atención a las áreas verdes deben ser permanentes.

Lo anterior, luego de que en días pasados se habían denunciado diferentes espacios con árboles secos y falta de mantenimiento, por lo que pidió a las dependencias municipales correspondientes y concesiones atender parques, jardines y camellones de la ciudad.

“El hecho que llueva siempre favorece a las plantas, los árboles y a nosotros mismos, pero no debemos olvidar que estamos en una temporada de altas temperaturas y sequía. No se ha terminado, por eso es importante poner mucha atención en las áreas verdes para que no sea solo una refrescada con las lluvias, sino una atención permanente. Ver si hay plaga en algunos o dar tratamiento a otros”, comentó el regidor representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Recordó que antes que comenzara a llover en gran parte de la ciudad, había denuncias de diferentes espacios como en los camellones de la salida a Aldama, principalmente por el distribuidor vial, que llamó la atención una gran cantidad de huizaches, que son especies nativas de la región y supuestamente no requieren gran cantidad de agua, por lo que se debe revisar la situación de estos árboles.

Se congratuló que continúan con las acciones de reforestación en parques, jardines y varias áreas de la ciudad, así como la colaboración de vecinos de muchas colonias y fraccionamientos que han decidido plantar a sus alrededores y comprometerse a darles mantenimiento.