Tras un año de pandemia cierra balneario Los Nogales

Tras un año de pandemia de Coronavirus algunos parques recreativos no volverán a abrir sus puertas, tal es el caso del Balneario Los Nogales, donde según comentó su dueño Mario Arvizo, optaron por cambiar de giro a la producción de ganado ovino, sin embargo en este sentido las cosas tampoco pintan muy bien pues han señalado que además de no dar apoyo, las autoridades ponen trabas y hostigan a los ejidatarios.

Hasta el momento las autoridades sanitarias mantienen la prohibición de apertura a estos espacios, por lo que sólo será hasta el semáforo verde cuando puedan operar, por lo que Arvizo señaló que perdió la inversión y el negocio que por varios años tuvo al sur de la ciudad, como uno de los balnearios más grandes y cercanos a la ciudad.

Arvizo, quien se considera un hombre de trabajo que no espera apoyos de gobierno en ningún momento detalló que no obstante espera que como mínimo lo dejen trabajar, pues señaló que a varios de quienes poseen tierras de siembra en esta zona son hostigados por elementos Viales quienes de inmediato los detienen, multan o amenazan con arrestos y decomisos pues no pueden ni llevar los tractores de trabajo a las tierras que pretenden sembrar.

Mientras tanto se han detenido las exportaciones de ganado ovino debido a que por mucho tiempo no se pudieron realizar trámites, pero sin esos trámites es imposible también realizar las exportaciones.

“Ahorita para qué abro, nuestras autoridades no entienden de nada, no entienden de ranchos, de balnearios, andaba arreglando para sembrar y me cayeron los de Ecología.

Se querían llevar mi máquina a mi hijo al bote. Si para sembrar estamos batallando, ahorita ya luego de eso me dieron el permiso. De plano ahorita no hay nada, no dejan trabajar, ni Corral, ni López Obrador, están partiéndole la madre al campo, no tenemos precio con los animales, tenemos atascado de animales pero no hay donde venderlos”, explicó.

Por lo anterior el productor que ha intentado por todos los medios mantener una actividad económica se ha visto imposibilitado en todo sentido, y encuentra más trabas que apoyo por parte de las autoridades.

Señaló que en este año el parque recreativo no abrirá, y no saben si pueda continuar con esta actividad, pues se concentran en el trabajo.

Apuntó que si bien sabe de las manifestaciones de sectores como el transportista que se ha quejado de los abusos por parte de policías de caminos estatales y otros, dijo que en el ejido Tabalaopa la gente está más preocupada por seguir trabajando y no tiene el tiempo para sumarse a paros o este tipo de demandas.