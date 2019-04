Trasladan al jaguar a Zoológico de Chihuahua

El jaguar que atacó a un trabajador la tarde de hoy miércoles fue trasladado al Zoológico de Aldama y seguramente permanecerá ahí hasta resolver su situación jurídica debido a que lesionó a una persona, comentó Alberto Hernández, encargado del lugar.



Mencionó que fue informado por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) que el felino llegaría al zoológico, en donde será atendido y cuidado mientras se decida si regresará a sus propietarios en el fraccionamiento Misiones.



Alberto Hernández comentó que el jaguar es un animal impredecible, que no es como el león o el tigre, que en cierta forma son más tratables, motivo por el cual estos últimos sí se veían en los circos.



Asimismo dijo que seguramente el ataque se trató de un juego para el animal, quien no mide su fuerza. Asegura que si hubiera sido por hambre no se estaría hablando de un lesionado, debido a que el jaguar tiene mucha fuerza y no habrían podido quitárselo.