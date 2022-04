Chihuahua.- Debido a la alta peligrosidad que representaba su estadía en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1, Antonio Leonel C. M., alias “El 300” u “Osama Bin Laden”, fue trasladado el pasado domingo al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, de la ciudad de Toluca, también conocido como "El Altiplano" o “Almoloya”, es un penal de alta seguridad en el Estado de México.

En el operativo coordinado con las fuerzas federales para su traslado, participaron 24 elementos de la Guardia Nacional en cuatro unidades terrestres; seis elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE), en tres unidades terrestres; cuatro elementos de la Policía Procesal del Sistema Penitenciario, así como 14 elementos de Seguridad y Custodia Penitenciaria en tres unidades terrestres.

De acuerdo con la FGE, el traslado de El 300 estaba previsto desde el día de su detención, al considerársele el líder de sicarios del grupo criminal “Gente Nueva Los Salgueiro”, ligado al cártel de Sinaloa, con presencia en los municipios de Parral, Santa Bárbara, Balleza, Guadalupe y Calvo, Matamoros, Allende, Coronado, López, San Francisco del Oro, Huejotitán, El Tule y Valle de Zaragoza.

Fue capturado el pasado 13 de marzo en un hotel de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante una operación estratégica encabezada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Coordinación Nacional para el Combate al Secuestro y las autoridades de esa entidad.

En ese momento se le formularon cargos y fue vinculado a proceso, dentro la causa penal 444/2021, por el delito de secuestro agravado, cometido el 19 de mayo de 2020 en Parral. Se trata de la misma causa penal por la que ya fue vinculado a proceso José Bryan S. Z., alias “El Menor” o “El 90”, el pasado 23 de febrero.

El 16 de marzo le fue notificada una segunda orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, en perjuicio de Fabián Omar Vázquez Hernández de 37 años, el 31 de mayo de 2021, en el municipio de Matamoros.

En este homicidio también está involucrado el exdirector de la Policía Municipal de Matamoros Hugo Gerardo C. B., quien fue detenido el 9 de octubre de 2021 por elementos del Ejército Mexicano y está vinculado a proceso dentro de la causa penal 300/2021 desde el 15 de octubre de 2021.

La Fiscalía General del Estado confirmó que otros dos objetivos prioritarios al grupo de Los Salgueiro detenidos este año siguen recluidos en el Cereso 1 de Aquiles Serdán.

Se trata de Efrén S.G., alias “El Maniaco” y José Brayan S.Z., alias “El 90” o “El menor”.

Efrén S.G., alias “El Maniaco”, detenido el pasado 2 de febrero en la ciudad de Parral junto a otras 10 personas, fue vinculado a proceso por los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo; contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión simple; portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y fuerza aérea, y falsificación de documentos.

Por su parte, José Bryan S.Z., alias “El 90”, detenido en Culiacán el 23 de febrero, primero fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado cometido en Parral el 19 de mayo de 2020, según la causa penal 444/2021.

Además de este delito, en su momento, el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, dio a conocer que José Brayan estaría involucrado en otras tres carpetas de investigación por diversos hechos ilícitos.

Cabe recordar que tanto “El 90” como “El Maniaco” habían sido detenidos el 29 de octubre de 2012 por la Sedena en Parral. Junto con ellos fueron capturados José Salgueiro Nevárez, alias “El Che”; Víctor Javier Hernández Márquez, alias “El Negro” o “Dietes de Ajo”, David Ruiz Rubio y Erick Salgueiro Peña.