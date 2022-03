Traslados foráneos proliferan sin control

Chihuahua, Chih.- La pérdida de empleos que ha dejado la pandemia ha motivado a decenas de personas a busca otras alternativas de ingresos, siendo el traslado de personas y mercancías entre ciudades de la entidad una de las que más ha crecido, bajo las denominaciones de Ubers o Didis foráneos, pero no tienen relación con estas aplicaciones. En esta actividad que ha ido creciendo en pocos años, pero en los últimos dos se ha desarrollado sin controles, se ofrece el traslado de personas, pero también el de paquetería, al grado que se llevan hasta muebles grandes en los techos de las unidades.

La actividad es redituable, ya que en una camioneta van de cinco a seis personas a quienes se les cobra 350 o 400 pesos, es decir que en un traslado una camioneta llega a generar dos mil 400 pesos, a lo que se le deben restar los gastos del viaje, aunque varios de ellos se ahorran las casetas y optan por tramos libres y brechas.

La forma de contratar este servicio es sencillo, puede ser a través de las redes sociales o simplemente llegar a uno de los puntos de salida y detectar que auto o camioneta está por salir, es común que los conductores se pasen a pasajeros, para llenar lo más posible las unidades. Entre los mismos choferes dicen que hay de todo entre los prestadores del servicio, ya que están los confiables y los que no lo son.

Las experiencias son variadas, mientras que algunos señalan que el servicio es bueno y que cumple con llevarlos a su destino, siendo los más comunes Chihuahua y Juárez, están los que exponen que el servicio es muy malo. En redes sociales se pueden encontrar estas narraciones:

“Hoy viaje con estas personas que se dedican a realizar viajes de Chihuahua-Juárez. Hubo muchas malas experiencias dentro del viaje, algo riesgosas y también sin ser puntuales y responsables… comentó que tendría que ir por un pequeño paquete para entregar a Chihuahua, se dirigió a un domicilio donde ingresaron una sala a la camioneta y sobre la camioneta, con dimensiones muy grandes, además iba todo el interior lleno por los cojines y maletas, teniendo nada de espacio para moverte, además tenían unos botes para echar gasolina y olían muy fuerte a gasolina”, explicó el usuario.

“Era una pareja la que venía al frente, haciendo como que no pasaba nada, una vez que se subió la sala y agarramos camino para Chihuahua a las 10:20 y la salida era a las 8 y pasó por Villa Ahumada checaron el vehículo el cual no venía en las mejores condiciones mecánicas, luego de eso se brincaron la caseta de Villa Ahumada por la brecha, de noche y con viento, más adelante agarraron las curvas del perico en Chihuahua para no pasar por la caseta de Sacramento, les dejo los números de la "agendadora" y la otra persona que coordina esos viajes que me atendieron

Un viaje que era de 8 a 12 terminó de 8 a 2:20 am con todas las malas experiencias”, apuntó.