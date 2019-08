Truenan maestros contra Servicio Profesional Docente

Chihuahua.- Luego de que ayer se entregaran los resultados del proceso de admisión que realiza el Servicio Profesional Docente en el estado maestros, en su mayoría recién egresados, se manifestaron en las instalaciones de esta dirección en Chihuahua, así como de Seech y SEP, debido a que, según denunciaron, existió opacidad y diversas irregularidades en dichos resultados.

Señalaron que luego de varios requisitos que muchos de ellos cumplieron a cabalidad, como un curso en línea, acreditaciones presenciales por medio de exámenes, así como papelería; como acreditaciones de cursos extras, experiencia docente o movilidad internacional o nacional, planeación o ensayo.

Sin embargo comentaron que luego de presentar los requisitos el resultado es que muchos de ellos, quienes anteriormente ya habían tenido buenos lugares en los exámenes, terminaron con puntajes menores a 40 puntos, de los cuales en ningún momento la rúbrica que les hicieron llegar define cuáles fue la metodología ni la calificación obtenida en cada una de las pruebas requeridas.

“No se evaluaba la calidad de trabajo, sólo si se tenía o no se tenía. Nunca nos dijeron los porcentajes que valdría cada cosa hasta que salieron los resultados. Ayer nos topamos que quedamos en un grupo en el que no acreditamos para tener derecho a una plaza. Esto nos desconcertó a muchos que años pasados habíamos quedado en buenos lugares y ahora ni siquiera aparecemos en una lista como la de prelación, aunque ya no la llaman así”.

“Otra de las cosas que nos sorprende es que la mayoría de los que estamos en esa lista teníamos una calificación general similar, entre 36 y 38 puntos de 100”, declararon.

Por lo anterior los maestros que son en su gran mayoría de las Normales de Juárez, Chihuahua, Parral y Saucillo suman alrededor de 200 los cuales se movilizaron con el fin de exigir que se transparente el proceso y se les informe porque obtuvieron estos puntajes.