Truenan pacientes y personal contra Star Médica por cobro de estacionamiento

Personal y pacientes del hospital Star Médica han manifestado su inconformidad por el cobro del estacionamiento, implementado desde el pasado lunes 2 de septiembre.

Aunque el hospital no instaló una pluma o algún mecanismo para realizar el cobro de manera automatizada, sí tienen a personal designado para entregar a los conductores el boleto con la hora de entrada, para que posteriormente paguen en efectivo a la hora de salir.

La medida ha afectado a empleados, médicos, pacientes y sus familiares. Tal es el caso de María, una trabajadora de este hospital, quien calificó dicho cobro como un abuso por parte de los directivos de la clínica.

María aseguró que su ingreso se ha visto afectado de manera importante, pues ahora gasta a la semana 500 pesos en estacionamiento; es decir, tiene que pagar por ir a trabajar, lo que le parece indignante.

Asimismo señaló que los médicos tienen un tarjetón con el que pagan una cuota mensual de mil pesos, sin embargo también están inconformes, pues ellos pagan una renta por sus consultorios y les parece injusto tener que pagar también por estacionamiento.

Añadió que, tras pasar los 15 minutos de cortesía, la tarifa por vehículo es de 20 pesos las primeras 4 horas y 20 pesos la hora siguiente, sin ofrecer una tarifa especial para el personal que labora ocho horas diarias o más; en caso de extraviar el boleto, se aplica una multa de 120 pesos.

“Son varios los pacientes que también se han quejado, ya que el hospital es bastante caro como para que no ofrezcan un estacionamiento amplio y gratuito”, mencionó la indignada empleada.

Agregó que las secretarias son las más afectadas, pues se les aplica la misma tarifa que al público en general. En este sentido, resaltó que en Star Médica una secretaria en promedio gana 1,300 pesos por semana, de los cuales ahora tienen que gastar 500 para estacionarse.

María destacó que otra problemática es que el hospital decidió cerrar el acceso por la avenida Francisco Villa, dejando únicamente el ubicado sobre el Periférico de la Juventud, lo que ocasiona que tengan que rodear hasta La Cantera, haciéndoles perder no sólo gasolina, sino tiempo, situación que ha generado retardos en llegada del personal, afectando su trabajo.

Cabe mencionar que funcionarios del Municipio acudieron a notificar a Star Médica sobre el reglamento de Desarro Urbano, que prohíbe el cobro de estacionamiento y obliga a los establecimientos a ofrecer cajones gratuitos para sus clientes, sin embargo los administritativos hicieron caso omiso y el estacionamiento sigue cobrando con normalidad.