TSJ tendrá motivos para ratificar a unos jueces y a otros no: Jáuregui

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, César Jáuregui, comentó que la rectificación o no de los jueces en el Poder Judicial es una decisión que compete al Supremo Tribunal y que no debe extrañar si se decidió que algunos no fueron ratificados en los cargos.

Agregó qué se está dando una nueva manera de hacer las cosas y que habrá más cambios. Ayer por la tarde se esperaba la ratificación de 15 jueces pero a tres de ello no se les dio.

Jáuregui explicó que la ratificación de jueces no es un acto en automático y que el Consejo de la Judicatura tiene todas las atribuciones para tomar las decisiones en ese sentido.