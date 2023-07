Tumbó a fiscal Zona Centro caso David

/ Francisco Martínez, exfiscal y Heliodoro Araiza, nuevo fiscal

Chihuahua.- La salida de Francisco Martínez Valle de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, fue a raíz del manejo al caso de David Gámez Palma, quien murió tras impactarse contra una yegua cuyas herraduras y fierro fueron removidos para ocultar la identidad de sus propietarios, dijeron fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), que pidieron permanecer en el anonimato.

Ayer, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó en rueda de prensa que Martínez Valle dejaría el cargo que ocupó desde el 15 de septiembre de 2022 en sustitución de Carlos Mario Jiménez Holguín.

Tras su salida, Francisco Martínez informó que regresará al litigio particular, pues es socio de un buffet de abogados, por lo que mantendrá su actividad fuera de la función pública.

El nuevo fiscal de la Zona Centro será Heliodoro Araiza Reyes, quien hasta entonces fungía como jefe del área de Inteligencia de la FGE. En su trayectoria también se desempeñó como subprocurador General de Justicia; fiscal de Control, Análisis y Evaluación y director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua durante el trienio 2010-2013, así mismo, el año pasado fue nombrado rector interino de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El joven universitario, David Gámez, de 21 años pasó ocho días en agonía antes de fallecer por un trauma craneal, producto del choque que ocurrió el 20 de junio, cuando una yegua se le atravesó inesperadamente a la altura del kilómetro 37+500 de la carretera Aldama-ojinaga.

A un mes del accidente, sus familiares acudieron hasta un evento de la gobernadora, Maru Campos Galván, en Parral, para exigir justicia por el hecho, pues acusaron a las autoridades que atendieron el percance de ayudar a remover los fierros del animal para evitar que los dueños pudieran ser sujetos a una responsabilidad.

A raíz de esta petición, la Fiscalía de Distrito Zona Centro inició una investigación que derivó en órdenes para catear las viviendas de tres elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en exagente de dicha corporación, los cuales pudieran estar vinculados a los hechos.

Sin embargo, durante la diligencia, estos policías intentaron impedir que los agentes ministeriales ingresaran a sus casas, por lo que fueron aprehendidos por el delito de resistencia de particulares y uno de ellos también por el delito de usurpación de funciones.

Los detenidos fueron identificados como Eva G. C., de 31 años; Luis Gabriel G. G., de 41 años y Gonzalo Antonio H. M., de 28 años, agentes activos de la Policía Municipal de Aldama, así como Aron Iván L. P. 33 años, quien formó parte de la corporación hasta octubre de 2018.

QUEDAN EN PRISIÓN PREVENTIVA 4 DETENIDOS

El martes fueron presentados ante la jueza de control, Zulema Palma Sáenz, quien declaró como legal la detención tras un largo debate en el que la defensa señaló irregulaidades en el actuar de los agentes que realizaron el cateo, entre ellas, la falta de actas circunstanciadas.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público alegó que la intervención estuvo apegada a los protocolos.

Posteriormente, la jueza dio oportunidad para que el Ministerio Público formulara la imputación dentro de la causa penal 2503/2023, por el delito de resitencia de particulares en contra de los cuatro implicados y, además, por el de usurpación de fuinciones en contra de Aron Iván L. P. quien, pese a haber causado baja desde 2018, se encontraba a bordo de una patrulla y presentó una identificación como empleado del Gobierno Municipal.

El proceso continuó ayer con la fijación de la fecha para la audiencia de vinculación o no a proceso, que se realizará mañana a las 11 de la mañana, así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva por seis meses para los cuatro imputados.

La jueza Zulema Palma concedió la petición que hizo el agente del Ministerio Público, quien planteó que era necesaria la prisión preventiva en este caso, ya que existen otras investigaciones de hechos más graves que las de esta causa penal y que estarían relacionadas.

Destacó que ahora los imputados saben que existe una investigación por robo agravado y por homicidio imprudencial, lo que podría ser un factor para intentar evadir la justicia si les hubiera sido otorgada la posibilidad de llevar el proceso en libertad.

Por su parte, la defensa de los implicados expresó que la medida cautelar solicitada era desproporcional, debido a que el delito que se les pretende señalar como responsables no la amerita, además de que los acusados son personas con raigo en la ciudad.

Los abogados también señalaron que el proceso tuvo muchas inconsistencias, además de que no les fueron entregadas las actas circunstanciadas del cateo, por lo que no tienen los detalles de cómo ocurrió la acción que concluyó con la detención de los acusados. La resolución de la jueza causó la consternación de los familiares de los imputados presentes en la sala, debido a que expresaron que el delito del que se les acusa no amerita que queden en prisión.

La jueza Palma consultó a los cuatro detenidos si deseaban que en la audiencia de este día fuera realizada la vinculación o utilizar alguno de los plazos legales. Los inculpados decidieron que sea el plazo máximo, por lo que la etapa de vinculación o no a proceso iniciará el viernes.