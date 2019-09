Túnel del IMSS, años de descuido e inseguridad

Chihuahua.- Nuevamente el túnel que atraviesa la avenida Universidad y que une al Hospital Morelos con la calle García Conde ha vuelto a ser polémica por el abandono por parte de la autoridad, que ha permitido que se anide basura, desechos humano y hasta jeringas usadas.

Este paso peatonal a desnivel había sido usado para cruzar la calle sin tener que esperar un semáforo, sin embargo durante años fue nido de malvivientes, era peligroso cruzar por asaltos o agresiones, razón por la que las autoridades los cerraron en más de una ocasión.

También era común que la gente ya no lo utiliza de manera frecuente. Además es sabido que algunas personas solían hacer sus necesidades cuando oscurece, algunos para drogarse, ingerir alcohol o incluso se rumorado que para relaciones de tipo sexual.

En administraciones pasadas se intentó rescatar al hacer un mural y que la gente pudiera apreciar la obra, se abstuviera de hacer mal uso y que la autoridad le diera mantenimiento constante, algo que se ha olvidado con el paso del tiempo.

Lo último que se realizó que trabajos de limpieza en 2016 por parte de la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, con el principal objetivo de conservar en buen estado la imagen de la ciudad.

Para ello se utilizó la máquina de hidrolavado de alta presión para remover la suciedad de los muros y piso de las entradas de acceso e interior del paso a desnivel, además se realizó el barrido, corte de hierba y retiro de basura.

Esto contribuye a eliminar el foco de infección y los fétidos olores que desprendían del lugar y causaban una molestia para los transeúntes que día con día circulan por la zona.

No obstante, actualmente a pesar de estar cerrado el acceso, en las entradas y salidas se ha acumulado mucho desperdicio y ciudadanos han denunciado este hecho, por lo que se ha pedido intervención porque no solo es un sitio público, sino también tiene historia o el mantener inaccesible no resuelve un problema de salud e inseguridad.