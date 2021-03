“A lo largo de su gobierno, Javier Corral ha demostrado ser colérico y no ha respetado la vida interna del partido (PAN), ni la política estatal, y se refleja en la falta de resultados. Tuvimos una silla vacía en el ejecutivo estatal que se ha dedicado también a perseguir a la candidata de Acción Nacional que ha demostrado que puede gobernar con eficiencia”, dijo el consejero estatal Luis Medina, con relación a la persecución de Corral hacia Maru Campos.

El también líder del Comité Municipal de Jiménez indicó que Corral nunca asimiló que la circunstancia de su triunfo en las urnas fue el antiduartismo y nunca se preocupó por encabezar un buen gobierno, lo cual es una pena, porque es un gobierno emanado del PAN.

“Corral nunca entendió que ganó por el antiduartismo, sus únicas buenas propuestas en campaña fueron las que no cumplió, y ahora deja un desgaste político y social sin precedentes. Tuvo buenos resultados en el legislativo, pero nunca fue ejecutivo”, insistió.

Agregó que durante cinco años Campos ha demostrado en la capital del estado que se pueden hacer buenos gobiernos, formar buenos cuadros políticos y que se puede sobreponer a los ataques, a pesar de que estos provengan desde las más altas esferas del poder.

“Le debemos un gran favor a Javier Corral, el de haber fortalecido con sus ataques a Maru, una mujer que se ha forjado en la adversidad, sobrellevando las adversidades políticas”, concluyó Medina.

Por su parte el consejero nacional y estatal Jorge Puentes dijo que a su ver “el mito que Corral ha construido de que Maru es duartista y es parte de la nómina secreta no denota otra cosa más que un trauma, una obsesión de no permitir que otra figura del Estado o del PAN que no sea él brille a nivel de la política nacional”.

Como ejemplo mencionó que Corral ya no sólo ataca a Maru, sin que también desconoce a otros gobernadores como el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza De Vaca, quien es un perseguido político de Morena y AMLO, como Corral lo hace con Maru.

“Por otra parte, Maru debe también pensar en abrir espacios al panismo y liderazgos ciudadanos a que participen activamente en su campaña, porque necesitamos llegar más fuertes al día de la elección porque alrededor del 30% de la población recibe apoyos del Gobierno federal.

Es necesario que se rompan las estructuras cercanísimas a Maru y se permitan espacios de verdadera decisión y participación en la campaña porque aunque el proyecto y perfil de Maru sea bueno, es necesario saber que Morena no se detendrá teniendo a sus órdenes toda una estrategia de compra de votos y construcción de clientelas electorales”, concluyó Puentes.