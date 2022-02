Tuvo cuenta pública 30 observaciones de la ASE

Chihuahua.- La cuenta pública 2020 del Municipio de Parral, resultó con 30 observaciones de las cuales ocho son promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) contra funcionarios que violentaron la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, según el informe de la Auditoria Superior del Estado (ASE).

El 15 de diciembre de 2021 la ASE le entregó el informe de la Cuenta Pública de 2020 a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Chihuahua, la cual es encabezada por la diputada Leticia Ortega Máynez.

De las 30 observaciones encontradas en la Cuenta Pública 2020 del Municipio de Parral, durante la administración de Jorge Alfredo “El Caballo” Lozoya Santillán, hay 21 Recomendaciones, una Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), además de las ocho PRAS.

Dos de las PRAS contempladas por la ASE corresponden a un contrato abierto sin número de fecha del 2 de enero de 2020, por la cantidad mínima de 100 mil pesos, hasta un importe máximo de un millón de pesos, por concepto de combustibles, con una vigencia al 31 de diciembre de 2020, se determina que en el multicitado contrato el importe mínimo es inferior al 40 por ciento del importe máximo.

Sin embargo solicitaron que se realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron pactar en el contrato que el importe mínimo no fuera inferior al 40 por del importe máximo, a lo cual se le suma que no acreditó con evidencia documental haber realizado la investigación de mercado sobre el procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro de combustible (gasolina y diésel), en este caso no se menciona quien es el proveedor.

Asimismo en otras dos de las observaciones que se determino PRAS, se trata de un contrato abierto sin número por la cantidad mínima de 100 mil pesos, hasta un importe máximo de un millón de pesos, en donde se determina que el importe mínimo es inferior al 40 por ciento del importe máximo.

En este caso fue igual que el anterior, ya que se le solicitó a el órgano interno de control del Municipio de Hidalgo del Parral o su equivalente, continúe la investigación de los hallazgos detectados o bien, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron pactar en el contrato que el importe mínimo fuera inferior al 40 por ciento, además de que no se realizó la investigación de mercado sobre el procedimiento para la adjudicación, tampoco se da a conocer el proveedor.

También la ASE presentó una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron la integración del comité especial previa a la contratación de prestadores de servicios profesionales, por el cual se realizaron dos pagos, uno por 325 mil pesos y otro por 120 mil pesos.

Por otro lado el Municipio de Parral, encabezado por José Alfredo “El Caballo” Lozoya, realizó un pago anticipado para evento por un importe de 256 mil 600 pesos, mismo que canceló debido a la contingencia sanitaria sin realizar el reingreso correspondiente, por lo cual también se solicitó realizar una investigación y en su caso sancionar a los servidores que incurrieron en la falta.

En este caso se trató de un pago para la presentación de dos artistas para en eventos en el marco de los festejos del Festival San José 2020 en Hidalgo del Parral, uno para la artista “África Zavala”, pagando un importe de 100 mil según transparencia electrónica con recurso propio con fecha 6 de mayo de 2020; así mismo se contrató la presentación del grupo “BANDA 602”, pagando en dos exhibiciones la primera el 5 de marzo de 2020 por 50 mil y el segundo por 106 mil 600 del 11 de marzo de 2020.

Además se detectó una irregularidad en cuando a la adjudicación directa sin contar con dictamen de procedencia, investigación de mercado, ni contrato por el monto de 3 millones 600 mil pesos, para la adquisición de despensas para otorgar como apoyos a familias del Municipio por contingencia generada por Covid-19, por lo cual también deben realizar la investigación y en su caso sancionar.

La ASE también pidió al órgano interno de control del Municipio de Hidalgo del Parral realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron realizar la investigación de mercado, previo al procedimiento de contratación para la adquisición de un vehículo pick up, la cual tuvo un costo de 605 mil 53 pesos y que fue destinada para Seguridad Pública.