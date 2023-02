‘Uachilleres’ y la vinculación con el campo laboral

El pasado 30 de enero del año que transcurre, en el marco del 50 aniversario de la fundación del Colegio de Bachilleres del estado de Chihuahua (Cobach), dicha institución y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) celebraron el convenio denominado ‘Uachilleres’, cuyo propósito principal es el de abatir la deserción escolar mediante la armonización de materias entre ambas instancias.

A efecto de favorecer esa continuidad en los dos niveles educativos, dará inicio la mencionada armonización con la asignatura de inglés, pretendiéndose también enriquecer en general los temas educativo, académico, cultural y deportivo. Es decir, “que los programas de materias estarán conectados en diversas etapas para mejorar la continuidad educativa”, según refirió el Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la Máxima Casa de Estudios.

El convenio señalado viene a ser una oportunidad para facilitar a los estudiantes su ingreso y tránsito por la universidad, ya que podrán tener previamente un referente de lo que aprenderán en la licenciatura.

Aquí vale la pena abrir un paréntesis y destacar, que igualmente hace unas semanas, el Cobach signó un acuerdo de colaboración con diferentes instancias, a fin de implementar el “Programa de escolarización y formación integral de jóvenes de la zona de Vistas de Cerro Grande”, para beneficio de jóvenes y adultos que deseen continuar sus estudios y concluir el bachillerato bajo la modalidad semi escolarizada, lo que denota una tangible preocupación y ocupación por quienes tienen un verdadero interés en estudiar.

Por el lado de la UACH, el rector Rivera Campos ha hecho patente su compromiso y apoyo hacia los miembros del Sistema Nacional de Investigadores con que cuenta la Universidad, convocándolos a trabajar en dos ejes fundamentales: el tema y situación del agua en la comunidad, así como el de la migración. Temáticas que definitivamente trascienden más allá del ámbito universitario, en favor de la sociedad.

El dinamismo que hasta la fecha han venido mostrando el Mtro. Rivera Campos en su calidad de rector, así como el Mtro. Reyes Humberto de las Casas Muñoz, como director general del Cobach, sobresale ante las polémicas gestiones que en dichas instituciones educativas tuvieron lugar durante el quinquenio corralista. Hagamos votos porque concluyan gratamente sus encargos ambos directivos.

No obstante, algo que ha venido siendo una constante, es lo relativo no sólo a la falta de un mercado laboral suficiente y adecuado para quienes egresan de una carrera universitaria, sino además, la falta de oportunidad de un trabajo para quienes lo requieren y que se encuentran cursando dicho nivel educativo, lo que en muchos casos lamentablemente provoca deserción.

En cuanto a la necesidad laboral de quienes se encuentran estudiando una carrera, bien pudiera crear la UACH una bolsa de trabajo considerando a quienes así lo deseen, ofreciendo sus servicios no únicamente al sector público y privado en general, sino enfocado de cierta forma para quienes son egresados de la Máxima Casa de Estudios y que tienen la posibilidad de ofrecer un empleo o empleos. La UACH ya cuenta con determinados instrumentos de vinculación con sus egresados, los cuales pudieran aprovecharse en tal propósito, además de que los futuros profesionistas pudieran ir generando la tan exigida experiencia laboral.

Respecto del mercado de trabajo para quienes van concluyendo una carrera, deben buscarse mecanismos efectivos de vinculación, que orienten los planes de estudio de las diferentes licenciaturas que ofrece la UACH a las necesidades económicas, productivas y de diversa índole que exige la sociedad. Se han venido efectuando acciones sobre el particular, pero las oportunidades de trabajo no son suficientes ni adecuadas.

No es posible concebir, y hasta resulta frustrante, que en empleos como el de cajera de un supermercado se perciban hasta 15 mil pesos mensuales de remuneración, y muchos profesionistas, no nada más los recientemente egresados, difícilmente pueden aspirar a un trabajo con ese salario. Todo trabajo es digno, pero la preparación para acceder a ellos en no pocos casos es la misma, lo que debe hacer una diferencia en los ingresos y prestaciones.

Por otra parte, se encuentra lo relativo a los conocimientos o capacitación que debe tener todo egresado para en su caso poder establecer un negocio, despacho, consultorio, etc., pues si bien es cierto que cada uno es especialista en el área que estudio, seguramente carecerán de todos los conocimientos o capacitación necesaria para ser emprendedores. ¿Qué permisos deben tramitarse? ¿Qué impuestos deben pagarse? ¿Es menester una licencia de uso de suelo, la autorización en materia de protección civil y de salubridad? ¿Qué herramientas financieras son las más convenientes al inicio del ejercicio profesional?

Con sus propuestas de trabajo cuando aspiraba a la rectoría, el Mtro. Rivera Campos se mostró muy empático con esa vinculación de los egresados con el mercado laboral y con la sociedad, por lo que seguramente buscará e implementará las acciones atinentes para ofrecer un mejor futuro a los universitarios.