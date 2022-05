Ubican otro sitio donde prometen aborto seguro

Alejandra Sánchez / El Diario / El sitio se encuentra ubicado en la calle Miguel Olea número 203-A, en la colonia Cuauhtémoc

Chihuahua.- Mis.abortos, es el usuario de Instagram, que se hace pasar por una colectiva feminista, la cual, supuestamente, ayuda a mujeres que quieren abortar; sin embargo, al acudir al sitio, se trata de un grupo provida que presiona a las mujeres y trata de convencerlas de no llevar a acabo el procedimiento, ya que, aseguran que, si lo hacen, “tendrán un divorcio con Dios”.

El sitio, se encuentra ubicado en la calle Miguel Olea #203-A, en la colonia Cuauhtémoc, justo frente a Banorte y muy cerca del Auditorio Municipal.

Este lugar, a diferencia del que se dio a conocer semanas atrás, utiliza otro método para enganchar a las mujeres embarazadas; al hacer creer que son parte del movimiento.

La página es: https://www.instagram.com/mis.abortos/, y en está suben imágenes, sobre todo, con colores morados y verdes y con frases que dicen: “no te dejes presionar”, “la decisión es sólo tuya”, “la colectiva te acompaña”, “no tienes que explicarle a nadie tus razones”, “¿necesitas abortar?, “no importa ni tu país, ni tu edad ni tu situación económica”.

La red social, tiene relativamente poco, pues su primera publicación se realizó el 11 de abril del presente año, y cuenta con 37 seguidores.

Además de las ilustraciones, ponen textos como: “Te damos ACOMPAÑAMIENTO post aborto también. Contamos con psicólogas especialistas en terapia post aborto. No estás sola. Escríbenos. Recuerda que el duelo o la perdida no sana con el tiempo, sino que con la terapia”, Somos una red de acompañantas de todo Latinoamérica”.

Seguido de ello ponen a disposición, el número de Whatsaap: +52 33 3981 4640.

Ante esto, Mariela Castro Flores, integrante de la Asamblea Marea Verde Chihuahua, dijo que, el aborto es una decisión personal, de salud sexual y reproductiva, y de un proyecto de vida que atañe únicamente a quien va y ésta padeciendo un embarazo no deseado.

“Hemos visto la proliferación de organizaciones de la sociedad civil, que están a través del engaño tratando de inducir a las mujeres que quieren abortar a no hacerlo, pero pues con tácticas de terror, con promoción de información falsa que se maneja desde los sentimentalismos, desde las creencias personales, desde la motivación de promover como estigma religioso y eso afecta y contraviene todas las libertades que una mujer puede tener, porque el tener información científica, laica y objetiva, no es sólo una obligación del estado, si no una exigencia de toda mujer que desea tomar decisiones que van a afectar a su vida”, expresó Mariela Castro.

El pasado 24 de abril, esta casa editora, denunció una pseudoclínica, la cual promete “la suspensión legal del embarazo”, pero que también, se trata de estos grupos.

Este otro lugar, este lugar se encuentra en la avenida Antonio de Deza y Ulloa, número 900 y comentan que hay que preguntar por “Rosa Isela”.

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es una práctica que, al día de hoy, sigue sin ser legal en muchos lugares del mundo.

En México, el aborto es legal sólo en cuatro estados de la República, Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021) y Veracruz (2021).

En el estado, muchas colectivas feministas han abogado y marchado a favor de que el aborto sea legal, sin embargo, pese a que la diputada de Morena Leticia Ortega Aragón presentó una iniciativa en el congreso, está no fue bien recibida por las y los legisladores.