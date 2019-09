Un 80.8% de chihuahuenses se sienten inseguros

Chihuahua.- Un 80.8 por ciento de la población de Chihuahua percibió que vive en una entidad insegura, durante el periodo de marzo a abril del presente año, una cantidad porcentual mayor a la media nacional que fue de 78.9 por ciento, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica (ENVIPE 2019).

El trabajo de campo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEG) arrojó que en el estado de Chihuahua, 23 mil 796 personas víctimas de delito por cada 100 mil habitantes durante el año pasado, y en el 91.2% de los casos, no hubo denuncia ni se inició averiguación previa o carpeta de investigación.

Aunque no focaliza en Chihuahua las razones para no interponer denuncia de delitos ante las autoridades destaca que en el ámbito nacional el 93.2 por ciento de las víctimas no denunciaron, desatancando que el 31.7 por ciento considera que es solo pérdida de tiempo y el 17.4 tiene desconfianza de la autoridad.

Otro 8.9 por ciento considera que las denuncias son trámites largos y difíciles, el 4.3 dice que la autoridad tiene una actitud hostil y el 0.8 apuntó que tiene miedo a que lo extorsionen.

Precisó que el número de víctimas del delito señalado por la ENVIPE no toma en cuenta el narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas, entre otros en este tipo de categorías.

Apunta que aún así, de los 23 mil 7996 víctimas de delito por cada 100 mil habitantes, el 30 por ciento estuvo presente y los delincuentes portaban algún arma.

La ENVIPE indica que en 2018, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares de todo México representó un monto de 286.3 mil millones de pesos, es decir, el 1.54 por ciento del Producto Interno Bruto.

Esa cifra equivale a un promedio de seis mil 468 pesos por persona afectada, por la inseguridad y el delito.

Precisó que las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 102 mil millones de pesos, en tanto que las pérdidas por victimización representaron 184.3 mil millones de pesos restantes.

La inseguridad se considera en el ámbito nacional el problema más importante que aqueja hoy en día, según la respuesta del 67.2 por ciento de la población de 18 años y más, seguida del desempleo con el 32.8% y aumento de precios con el 28.1%.

De acuerdo al ENVIPE el 82.4 por ciento de la población se siete inseguro en el cajero automático, el 72.6 en el banco, 71.5 transporte público; 70.9% en la calle, el 65.5% en carretera, 61.5 en el mercado y 59.0% en el parque entre otros.

Por lo que hace a las conductas delictivas o antisociales, la población de Chihuahua dijo que lo más frecuente es el consumo de alcohol en la calle, en segundo, el uso de drogas; en tercer lugar el robo o asaltos frecuentes; el cuarto la venta de estupefacientes y en quinto, el homicidio.