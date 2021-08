'Un alivio reducción al costo del LP'

Durante un sondeo realizado por El Diario, ciudadanos consideraron que el precio del gas LP en Chihuahua es bastante alto, tras el anuncio de un tope en su precio de 21 pesos, por la Comisión Reguladora de Energía, señalaron que esto es un alivio al bolsillo.

Miguel Vázquez, fotógrafo: “El precio del gas está por las nubes, está mucho muy caro y hay mucha gente que nomás para comprar el gas está sacando, porque otra cosa es que lo que está muy bajo es el salario mínimo”.

Marta García, empleada doméstica: “El gas ha estado muy caro y la verdad no nos alcanzaba ya, hay veces que habemos personas que tenemos que poner hasta 100 pesos nada más y aunque somos mucha familia, lo que se necesita es que lo rebajen y lo den más económico”.

Daniel Pérez: “No estoy conforme con los aumentos de los últimos años y claro que esto nos afecta, si sube también encarece otros productos. Ahorita está paralizado el trabajo, el empleo y lo que se necesita es que baje”.

Juan Manuel Apodaca, pensionado: “El precio del gas está muy arriba y la pensión muy abajo. Ahorita me hice mi café en una parrillita eléctrica porque se me acabó el gas. Tenemos otros gastos y la verdad es que no alcanza el dinero, todo está muy caro”.