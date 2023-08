Un año y dos meses sin saber de Alexa

Chihuahua, Chih.- Alexa, a cada instante le rogamos a Dios para que nos ayude en tu búsqueda; que te proteja de todos los males y peligros y que te guíe donde quiera que estés para que puedas regresar a casa sana y salva. Nos duele no poder disfrutar de los momentos y de tu compañía”, dijo una de las familiares de Alexa Itzel Núñez Sierra quien está desaparecida desde el pasado cinco de junio del 2022.

Hoy, se cumple un año y dos meses de la ausencia de esta menor de edad, quien fue presuntamente raptada por Pablo Gerardo G.M., en la colonia Genaro Vázquez luego de disparar en contra de la madre de la menor de edad, la señora Marisol N.

Aunque actualmente el principal sospechoso está detenido por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, desaparición forzada y violación agravada; éste, no ha dicho nada sobre el paradero de la adolescente quien al momento de su desaparición tenía 13 años.

Ante esto, una de las familiares de la pequeña dijo sentirse mutilada por dentro, inútil y desesperada por no saber a quién tocarle y en dónde buscar.

“Hay días en los que me siento agotada; pienso en cómo y dónde estarás… Pienso en si comes o si duermes. Hay ocasiones en las que también me siento culpable por no encontrarte. No quiero que el día en que aparezcas me reclames porque no fui a buscarte al sitio donde estabas, me enoja que me digan que esté tranquila”, externó el ser querido de Alexa.

Hace unos meses, la Comisión Estatal de Búsqueda a través de la Fiscalía Especializada de la Mujer, incluyó en el programa de recompensas a Alexa por lo que se dará una recompensa de 200 mil pesos a aquella persona que brinde información fidedigna que ayude a dar con el paradero de Alexa.

A más de un año de los hechos, los familiares de la víctima también externaron sentir impotencia de saber que hay más niñas desaparecidas y más mamás luchando y resistiendo para encontrarlas.

“Estamos luchando todo lo que podemos. Siento un enorme vacío; en casa se respira dolor, te queremos de vuelta viva. Hay días en que tomo tu foto y digo: “aguanta mi niña, aguanta, tenemos que salir de esto”, extraño tu alegría y tus bromas”, finalizó la familiar.

Así mismo, hicieron un llamado a las autoridades para que actúen de manera inmediata.

De acuerdo con la pesquisa, Alexa Itzel vestía una pantalonera negra y una playera o sudadera blanca. Mide 1.55 metros, pesa 60 kilos, es de tez morena y complexión delgada. Tiene el cabello oscuro, lacio y hasta arriba de la cintura. Presenta una protuberancia en el brazo izquierdo, donde se ubica la cicatriz de la vacuna.