Un corazón para servir y proteger

Foto: Especial / Cinthia y Viviana son un ejemplo como policía y bombera

Chihuahua, Chih.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el día 8 de marzo de cada año, no sólo en México, sino a nivel global, el Gobierno Municipal de Chihuahua ensalza y reconoce la extraordinaria labor que realizan todas ellas, pero especialmente a una policía y una bombera que, desde diferentes ámbitos, sirven y protegen a su comunidad.

Cinthia Macías y Viviana Barrios, elementos de la Policía Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos, respectivamente, son mujeres, pero además deportistas, madres de familia, y una de ellas enfermera y paramédica, ambas ejemplo dentro y fuera de la corporación para la cual trabajan y en la cual se han desempeñado de la mejor manera y con gran pasión por lo que hacen.

El trabajo que ambas mujeres realizan es digno de reconocimiento, pues bien conocidos son los riesgos y dificultades a los que diariamente se enfrentan desde sus respectivas trincheras y actividades, por demás nobles y satisfactorias cuando son desempañadas desde el corazón y con gran orgullo, como lo han hecho ellas al servicio de los demás.

Si bien, cualquier actividad desempeñada de la mejor manera por una maestra, doctora, ingeniera, ama de casa o empleada de una fábrica o tienda, debe ser reconocida, no se puede soslayar el hecho de que ser bombera o policía implica gran espíritu de vocación y valentía, aunado al conocimiento pleno de que en cualquier momento estarán expuestas a poner en peligro su propia existencia e integridad para salvar la de alguien más.

En tiempos de antaño ser mujer era casi un sinónimo de sumisión, implicaba estar en casa, cuidar de los hijos y del cónyuge y limitarse a realizar ciertas actividades que se consideraban exclusivas del sexo opuesto; sin embargo, gracias a las políticas públicas y a la cero discriminación que existe en los actuales gobiernos, ahora este género juega un papel elemental en los diferentes sectores sociales, desempeñando cargos antes inimaginables, con los mismos o superiores resultados.

Por ser mujeres, pero sobre todo por ser funcionarias dedicadas a servir a las y los ciudadanos, la Dirección de Seguridad Pública de Chihuahua reconoce ampliamente la trayectoria de Cinthia y Viviana y de todas las demás que laboran en la más grande dependencia del Gobierno Municipal.

"El hecho de ser mujer no me ha impedido en lo absoluto cumplir mis metas”: Viviana Bombero

"Las oportunidades están abiertas para todas mis compañeras” Cinthia Macías Policía

“Hace un año que me gradué de la academia en la Policía Municipal y tuve la oportunidad de ingresar al Equipo Elite de Proyectos Especiales, gracias a mis conocimientos médicos y a la preparación física con que cuento, pues también soy boxeadora y me apasiona mi trabajo.

El hecho de ser mujer no me limita para nada realizar mis funciones, pues mis compañeros y yo hacemos lo mismo cuando atendemos una emergencia y no he sentido rechazo ni discriminación en ningún momento; al contrario, nos cuidamos los unos a los otros. Las oportunidades están abiertas para todas mis compañeras y cada quién decide si las toma o las deja”.

Bombera de academia

“Ingresé hace un año al cuerpo de Bomberos y me apasiona mi labor, me apasiona ayudar a los demás desde lo que hago. Soy mamá y también estoy cursando una Ingeniería, porque me quiero preparar más, quiero ser un ejemplo para mi hija y para mi familia.

El hecho de ser mujer no me ha impedido en lo absoluto cumplir mis metas ni realizar mis labores como combatiente del fuego, las cuales creo que he desempeñado bien y con mucha energía. Admiro a mis compañeras y exhorto a las mujeres chihuahuenses a luchar por sus intereses, por sus sueños e ideales, por un trabajo digno y respetable, pues al igual que todos, tenemos las mismas capacidades”.