Un encuentro fortuito da a Chihuahua una “Oportunidad de Vida”

Chihuahua, Chih.- El encuentro fortuito en Nueva York entre el presidente del voluntariado de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de Chihuahua, Alfredo Nakasima, y su homólogo de la asociación Chance in Life, Gabriele Delmonaco, derivó en lo que podría ser una oportunidad para que el estado reciba el apoyo de esta agrupación internacional que por primera vez llegará a México tras una visita de Demonaco al estado en próximos días, con el fin de conocer las principales problemáticas de la entidad que afectan a niños y jóvenes.

El director del voluntariado de Atención a Víctimas narró que a través de conocidos en común ambos sostuvieron reuniones y pláticas en Estados Unidos en las que le manifestó la necesidad de traer los programas de Chance in Life a Chihuahua, con lo que se acordó una visita que se llevará a cabo la próxima semana y que contempla municipios de la zona serrana y reuniones con autoridades estatales y municipales.

Dicho voluntariado trabaja en Chihuahua desde 2011 y que tiene por objetivo ayudar a resarcir el tejido social chihuahuense, esto además con acciones oportunas de ayuda a las más de 7 mil víctimas y ofendidos del delito en el estado de Chihuahua.

Uno de los esquemas para lograr esta ayuda consiste en la obtención y repartición de apoyos y servicios para las víctimas. Esto también involucra la gestión de convenios de colaboración en este caso con Chance in Life. “He mantenido una relación personal desde 2016 con el presidente y director de la fundación internacional Chance in Life, Gabriele Delmonaco y el pasado 30 de agosto estuve en su casa en Nueva York, tuvimos una reunión y me comunicó el desde de estar en México el próximo jueves 07 y hasta el día 14 de noviembre. La visita tiene el propósito de ver la posibilidad de implementar acciones en favor de las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua que sean huérfanos o víctimas de la narcoviolencia”, detalló Nakasima.

Chance in Life se fundó en Italia luego de la Segunda Guerra Mundial y ante la problemática de cientos de niños huérfanos. Con el paso de los años y gracias a la ayuda de monseñor John Patrick vivían en las calles a las afueras de la ciudad del vaticano y con el paso de los años se pudieron crear comunidades de huérfanos de guerra con la supervisión y el apoyo de esta ciudad.

El proyecto luego abandonó Italia para lograr su expansión a países como India o Etiopia y hasta 2018 logró su expansión en América Latina en países como Perú, Bolivia, Colombia y Guatemala. Sin embargo uno de los países en el que su director ha mostrado un interés es México, con lo que mediante el recorrido programado podrá constatar la necesidad de los niños víctimas de la violencia en el estado.

Actualmente el voluntariado de atención a víctimas está realizando una labor de logística y ha solicitado la participación del gobernador del estado, el DIF estatal, la Fiscalía General del Estado, la coordinadora de la tarahumara, la presidencia y DIF municipales, entre muchos otras instituciones de educación e iniciativa privada muchas de las cuales ya han aceptado sumarse a esta visita.

Por lo anterior se hizo una invitación abierta al público general, instituciones privadas altruistas, educativas y asociaciones privadas sin fines de lucro para que se sumen en cuanto a hospitalidad y bienvenida a la fundación filantrópica que podría hacer un cambio significativo en el país iniciando por esta entidad.

Para quien desee información de como participar o sumarse puede hacerlo al teléfono 614-264 4709, o visitar la página www.elvoluntariadodechihuahua.com.mx.