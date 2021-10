Un éxito, campaña de exámenes a mujeres

Alrededor de 80 mujeres participaron ayer lunes en el arranque de la jornada de detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino, frente al Congreso del Estado, en la Plaza de Armas. Autoridades de los tres niveles de gobierno cortaron el listón de la campaña que desde el Poder Legislativo busca prevenir los estragos que este padecimiento causa en la población femenina, en gran medida por la falta de acceso y conciencia para una detección oportuna.

La impulsora de la campaña, diputada Georgina Bujanda, representante del Distrito XII Local, destacó la presencia de las mujeres que desde temprana hora esperaron a las unidades móviles que la Secretaría de Salud dispuso en apoyo a dicha actividad, en donde se aplicaron 50 exámenes de papanicolaou y 30 mastografías.

Bujanda, indicó que se atendrá hasta las 15:00 horas a mujeres mayores de 40 años, mientras que se brindará el servicio a mujeres de 25 a 64 años para la prueba del Papanicolaou. A parte de la unidad móvil instalada frente al Congreso, estará funcionando otra más en el estacionamiento del Poder Legislativo, de las calles Segunda y Aldama, en el centro de la ciudad. A las mujeres que acudan a realizarse la mastografía se recomienda: no estar embarazada o tener sospecha de embarazo, asistir con aseo normal de la región axilar y mamaria y evitar el uso de desodorante, talco en polvo, crema o loción debajo de los brazos o en las mamas el día del examen. En el caso del examen de Papanicolau, los requisitos son: no estar en periodo menstrual; no haber tenido relaciones sexuales con 48 horas de anticipación; no haberse realizado duchas vaginales con 48 horas de anticipación y no haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas) en las últimas 48 horas.

La legisladora agradeció el apoyo del área de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y a las doctoras Gisela Castillo Loera, directora de la jurisdicción sanitaria 1 así como a Analy Prieto, así como a la directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Margarita Blackayer.