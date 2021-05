Un ícono para viajeros con 70 años de existencia

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- La capilla en honor a San Cristóbal ubicada en el kilómetro 7 de la carretera libre a Juárez, está llena de tradición que a pesar de su sencillez, es muy concurrida por los viajeros y habitantes de los ejidos para orar y pedir por sus seres queridos.

Miguel Ángel Valdivieso, de 83 años, originario de Bachíniva, ha sido el encargado de cuidar la pequeña iglesia durante muchas décadas y platicó que poco a poco se ha mantenido gracias a las limosnas y donaciones que hacen los visitantes.

“Viene mucha gente que pasa por la carretera, traileros, ahí las familias, los viajeros. Se quedan un ratito a rezar, prenden una veladora, algunos sí dan limosna, otros no. Así es siempre”, comentó el adulto mayor.

Dijo que la capilla tiene más de 70 años de existencia y aunque es muy modesta, tiene mucho significado, ya que es una parte importante para quienes buscan tener un vieja por carretera sin accidentes.

Además, es parte esencial de los ejidos cercanos. Ahí colocan fotos de quienes han fallecido y eran importantes para la región. Dejan rosarios y escapularios como ofrendas, además de la oportunidad de sentarse en las bancas para orar.

El hombre dijo que falta mucho mantenimiento como pintura y luz, pero reconoce que la gente suele respetarla y no causa daños.

No obstante, el depósito de las donaciones está adherida al concreto para evitar que se la roben y cada dos años, la abren para juntar y poder hacer algo por el templecito, para luego volver a echarle cemento.

San Cristóbal es representado al llevar a Jesús de niño, en que la leyenda habla de que una vez convertido al cristianismo, llevó a un pequeño a cruzar pero poco a poco crecía el peso y con gran dificultad pudo llevarlo a la orilla. Le dijo al niño: "Tú me has puesto en el mayor peligro. No creo ni que el mundo entero sea tan pesado en mis hombros como lo has sido tú". Y el chico respondió: "Tú no sólo has tenido en tus hombros el peso del mundo, sino al hombre que lo creó. Yo soy Cristo, tu rey, a quien has servido en este oficio". Posteriormente, el niño se desvaneció.