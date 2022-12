Una carretera fantasma

Santo Tomás, Guerrero.- Sucesos extraños y errores fatales provocados por el mal, construidos para llevarte a la muerte, se conjuntan en tu contra.

La existencia de un ramal en la carretera principal que va a Ciudad Guerrero, y que en realidad no es ningún camino, sino que es la ruta más segura para que te precipites en el río y mueras ahogado adentro de tu propio auto. Mejor escenario para morir, no hay.

¿Quieres detalles?

Para mí, lo más escalofriante no es que te invadan súbitos espejismos cuando manejas, sino que, si te mueres, te vas al infierno, presa de las redes tendidas por el mal, condenado a la lumbre eterna del averno.

Contaré el caso de la carretera fantasma de Guerrero, y que, aunque no salga en las noticias, es el lugar en que desaparecen muchos. Sin lugar a dudas, la trampa preparada por el demonio en las cercanías de Santo Tomás en Guerrero, es la explicación de por qué tres comerciantes que iban a El Largo Maderal, no han sido vueltos a ver. Sus familiares dicen que andan de viaje, pero ellos creen en el fondo que los mataron sicarios del narcotráfico. Lo cierto es que ellos tres han perecido como víctimas propiciatorias en la carretera fantasma, en la que en los últimos meses, más de 10 personas han muerto allí.

Yo lo sé.

Una noche iba yo manejando la camioneta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que soy ingeniero de caminos. Me dirigía a Guerrero, venía de Ciudad Madera y apenas había pasado por el hermoso poblado de Santo Tomás y me preparaba para atravesar el tramo del río. Era una noche en la que reinaba una niebla espesa como atole, tan densa como nunca me había tocado ver.

Tuve que dar un frenazo súbito: ante mí se presentó un encontrón ante un cruce en la carretera, pero era un camino que no había yo visto nunca. Tantos años pasando por aquí, como chofer, como pasajero, que ya podía describir cada curva, cada recoveco, y por eso frené. Esto no estaba antes...

Volví a la carretera, a punto como estuve de irme a un precipicio que adiviné más que ver. ¡Qué raro!, pensé, “este camino no estaba aquí anteayer, y nadie es tan eficiente para levantar una carretera y su acceso en horas.

Intrigado hasta el miedo, abandoné el lugar, pero al día siguiente, al volver a Madera, llegué con el ingeniero de obras de esta zona, don Pilo Salazar.

Él me llevó en su camioneta, una Chevrolet viejita que traía siempre y en la que supervisaba las obras de toda esta parte del mundo. Llegamos al lugar, y ahí empezaba a un terraplén de 4 metros de altura. La sangre abandonó mi rostro y el cerebro. Me di cuenta de que, si hubiera escogido el camino alterno, muy seguramente habría caído por él y el vehículo se habría despeñado. Gracias a que me extrañó el sitio, dudé y decidí no tomar por ahí.

¡Bendita intuición!

“¿Ya ve cómo se han matado varios incautos, atraídos por la mejor calidad del pavimento del camino fantasma, que invita a rodar sobre él? Lo peor es que tu cuerpo y tu automóvil desaparecen al unísono y no se vuelve a saber de ellos.