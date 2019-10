'Una falta grave intentar disminuir número de consejeros del ICHITAIP'

Chihuahua.- El Consejero del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Rodolfo Leyva, calificó como lamentable la intención de Reforma para disminuir el número de consejeros de ese organismo.

Mencionó que una de las cuestiones es que el gobernador Javier Corral, con Héctor González Villalobos y el Congreso del Estado, han incurrido en una falta grave al no emitir la convocatoria para renovar las dos posiciones que se deben renovar en el Consejo General del ICHITAIP.

Esto debido a que tuvieron hasta el miércoles 16 de octubre para emitir la convocatoria, sin embargo no lo hicieron.

“Es equivocado pensar que no se necesita de convocatoria con este proyecto de reforma constitucional que han planteado, todas las reformas y leyes aplican a futuro, no aplican hacia el pasado en perjuicio de alguna persona, los chihuahuenses tienen el derecho de participar en esta renovación y no se hizo la convocatoria, torciendo la ley”, dijo Rodolfo Leyva.

Agregó que la reforma es regresiva, pues se limitan espacios en la máxima instancia de decisión, siendo falso el alegato de economizar, pues hay otras áreas en que se puede hacer, es decir, lo que hicieron es mutilar votos en el Consejo General del ICHITAIP.

Esto también transgrede la paridad de género, ya que actualmente se tiene una mayoría de mujeres, siendo tres la consejeras de los cinco integrantes, con esta reforma quedaría solamente una mujer.

Leyva explicó que en el Artículo 38 de la Ley General de Transparencia, misma que define las bases de actuación de todos los organismos en la materia, se establece que es obligatorio que exista renovación y que esta sea escalonada para que se de en diferentes momentos, para dar continuidad en las labores institucionales y para evitar que en un mismo momento se nombre a la totalidad de os consejeros, lo que sería una manera de cuartar la autonomía.

“Esto obedece a la versión que tiene Javier Corral, sobre la transparencia, como no ha podido controlar a este instituto, pues quiere suprimir esos dos espacios, pero hay mecanismos legales para que los chihuahuenses defiendan a este instituto de transparencia, sin estar sometidos a Javier Corral Jurado”, explicó el Consejero Rodolfo Leyva.

Por su parte al consejero Alejandro de la Rocha, expresó que no es el momento de emitir una postura al respecto, por lo que prefirió esperar a los tiempos indicados para dar a conocer su posicionamiento.