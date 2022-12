Una locura redistritación que propone Morena: PRI

Chihuahua, Chih.- A menos de un año de iniciar el Proceso Electoral 2023–2024, la redistritación que plantea el Plan B del Ejecutivo Federal en materia de reforma electoral a través de modificaciones a leyes secundarias, resulta una locura y un contrasentido, aseguró el presidente del Comité Estatal del PRI, calificativos en los que coincidió el líder de Movimiento Ciudadano en el Estado.

“El Plan B planteado por el Presidente, obviamente, tiene visos de inconstitucionalidad y va a requerir una resolución de la corte, sin duda, y me parece también lamentable que a nueve meses del arranque del proceso electoral, no tengamos reglas claros, no tengamos territorio parejo, no tengamos el sitio adecuado y ¡no tengamos nada!”, declaro Alejandro Domínguez del PRI.

Antes que todo, dijo, se deberá confiar en que la Suprema Corte de Justicia analice y juzgue los aspectos anticonstitucionales, adelantando que será una disputa ríspida en esta última instancia legal, luego de las impugnaciones.

El presidente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, comentó que se trata de un tema por demás complejo, sobre todo en distritos como el 09 con cabecera en Parral, que tiene región serrana y se le incorporan zonas del occidente del estado, así como el Distrito 05 que abarca desde Ojinaga hasta el Valle de Allende, entre otros que se deben revisar a profundidad.

“El tema de la redistritación es un tema complejo y es difícil que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo reconoció que el INE realizó un trabajo técnico bajo una perspectiva electoral demográfica, y debemos aguardar un poco para hablar desde una posición más detallada”, resaltó.

A pesar de lo complejo que pudiera resultar, dijo que el mayor reto en este momento es el llamado “Plan B”, que calificó como un golpe de estado a la democracia mexicana, cuyo proceso de aprobación, consideró que se demora en las cámaras para restar tiempo a las impugnaciones de cara al proceso electoral.

“Podremos impugnar hasta el mes de febrero o marzo cuando se resuelva de manera definitiva por el Senado, son 3 o 4 meses muy valiosos, me parece que fue un plan con maña el realizarlo de esta manera”, concluyó.