Una mano sin cuerpo

La voz de doña Tapita se cuajó en su garganta y de ahí no salió más que un resoplido en vez del grito de terror que hubiera querido pegar la pobre mujer.

Es que, habiendo venido ella al patio de noche para usar el excusado, terminando se lavó las manos antes de regresar a su habitación, al otro lado de la casa.

Pero algo le salió en el lavabo que la asustó.

Era, dijo después de que la levantaron del piso donde cayó sin sentido, “una mano que subió desde el resumidero”.

“Pero ¿una mano suelta, sin cuerpo humano?” –Le preguntó con cierto sarcasmo su vecina, la Yoli.

“Una mano suelta, horrible, que si no salgo corriendo, yo creo que me hubiera agarrado del pescuezo y no me contaba yo en el mundo de los vivos ya”, replicó, medio histérica doña Tapita.

La aparición de “la mano” en aquella casa corrió en forma de rumor por todo el barrio, y aún en el Centro de la ciudad de Chihuahua por aquellos años de fines de los sesenta. Esta casona, ubicada todavía -aunque ya remodelada- en la calle Emilio Carranza, a la vuelta por la calle Once, en seguida de la esquina donde hoy hay un “Refaccim”, ya tenía mala fama.

Ahí espantaban, según era fama en el barrio, y no duraban los inquilinos.

Al baño, que fácilmente quedaba como a treinta metros de la recámara principal, había que ir sin remedio por las noches a “hacer las aguas”, atravesando el patio con sus ruidos y sombras.

En un tiempo circuló una historia acerca del origen de la mano, y hablaba ésta de una bella muchacha que vivió aquí, tal vez en una casa anterior que fue derribada para construir el edificio actual.

Era Luz una virgen bella y virtuosa que provocó una pasión arrebatadora en un jefe militar con fama de desalmado. Pidió el hombre maduro a los padres de la adolescente, que se la entregaran en matrimonio, pero a ella, la personalidad del fiero soldado sólo la llenaba de temor, y nunca accedió a su demanda.

Volvió el enamorado una, dos, tres, e insistió hasta seis veces en la petición, pero en cada ocasión recibió la misma respuesta de los padres de la niña. “Es muy jovencita, comprenda usted, y no tiene cabeza para pensar en el matrimonio, por lo que nuestra respuesta, con todo respeto, señor capitán, es la misma, usted disculpe”, díjole el padre la última vez.

Pero al militar, la negativa reiterada era como si cada vez le prendieran un bombillo en la cola. Así se ponía él, y tomó la salida de fraguar el asesinato de la virgen.

Nadie supo cómo la ultimó el despechado criminal, pero las crónicas describen que una tarde, los padres encontraron a Lucecita tendida en un rincón del patio, rodeada de macetas y flores, muerta, con sus ojos azules entrecerrados, su piel de alabastro y sus cabellos que la envolvían en un manto de oro, cobijando delicadamente su cuerpo virgen.

Como macabra reliquia, el capitán había cortado la mano derecha de la adolescente victimada, y dicen que se la llevó en su huida a la sierra, que la conservaba en salmuera, y que la sacaba cada día de su frasco el insensato. “Me negaron tu mano, pero yo la conseguí”, dicen que murmuraba, insano.