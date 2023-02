Una premonición salvó mi vida

Algo indefinido en los ojos de la enfermera rubia encendía foquitos de alerta en mi cabeza. Algo sucio, terrible. Sin explicarme cómo, cada vez que Marina Sierra entraba a la habitación 56, yo asociaba su presencia con la sensación de que mutilaban uno de mis miembros con un hacha. De hecho, sentía el dolor, la pérdida, el vacío, nunca supe por qué.

Lo más extraño de todo era que al entrar ella, sin importar su sonrisa, no obstante su dedicación esmerada y formal, todos callaban de súbito. Llegaba ella, y se hacía un molesto silencio, en automático. Nunca antes pudimos explicar el fenómeno, y si he de ser sincero, tampoco nunca lo razonamos ni lo conversamos siquiera.

Luis, mi vecino de la cama de enseguida, murió, pero en su hoja clínica nada indicaba que hubiera estado en peligro de perecer. Al contrario, los doctores le diagnosticaron un feliz retorno a la normalidad, después de que fuera sometido a repetidas intervenciones con el objeto de retirarle una hilera de quistes benignos de la barriga.

Luis, mi vecino de la cama de enseguida, simplemente amaneció muerto, y nadie se pudo explicar cómo ni por qué.

Aquí había llegado yo semanas antes, al pabellón general del hospital, catalogado por los enfermos consuetudinarios como "el pabellón tutti-fruti", por la variedad tan amplia de pacientes y por el menú tan extenso de padecimientos.

"Lo que tienes que ver aquí", me dijo Esperanzo, mi vecino del lado de la ventana, nomás llegando yo. Esperanzo -que así se llamaba, en serio- fue diagnosticado, me dijo, como "medianamente loco". Tú me dirás si no es correcto el diagnóstico, me decía: ligera esquizofrenia, trastorno bipolar en grado moderado sin disociación plena... y cierto grado de disfunción cognitiva, más ¡dispepsia!

¡Dispepsia! ¡Hazme favor! ¿Qué jodidos tienen en común mis tendencias orates con ese mal del estómago? -gustaba de quejarse Esperanzo. "Pero, en fin, la esperanza muere al último", bromeaba con el juego de palabras que involucraba su nombre.

En total, éramos tres enfermos en aquel cuarto 56, "el fatídico 56" del pabellón general.

El ambiente era de camaradería entre nosotros, bajo la "guía espiritual" de Esperanzo y sus fingidas excentricidades, que se limitaban a los juegos de palabras y al concurso permanente de ver quién ponía los sobrenombres más crueles a las enfermeras, a los internos y a los doctores, amén del personal de intendencia. He de decir que la asignación de los feos sobrenombres de "Cantinflas" para la enfermera Verónica (por su bigotito inconfesable), de "Drácula" para el pobrecito-qué-feo del doctor Rentería, o del de "Cruella" para la bonachona de Ernestina, siempre quedó en la más rigurosa clandestinidad y dentro de nuestra cerrada célula de "guerrilleros de la palabra", como nos bautizó el "Espe".

A la enfermera Marina Sierra nunca la incluimos en el ajo, tan siniestra nos parecía, pero siniestra en serio, en la vida real. Con su mirada y su sonrisita superficial sabíamos sin duda que ella sabía y que taladraba nuestro cerebro para encontrar los pensamientos.