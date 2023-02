Una premonición salvó mi vida

Aquel día de la víspera de su muerte, a Luis se le ocurrió la desafortunada idea de bautizar a la enfermera Marina Sierra como "la asesina en serie", y ni Esperanzo ni yo secundamos la ocurrencia. Algo nos detenía, sentíamos un miedo, un terror profundo no manifestado, hacia la mujer. Repito: nunca hablábamos de ella, porque nuestros subconscientes se ponían solitos de acuerdo, sin palabras.

A Luis le noté ahí mismo cómo le recorrió una sombra de muerte.

Esa noche, la noche del día en que Luis Javier Valdez Estrada asignó el nombre de "asesina en serie" al último ser en la tierra al que debimos molestar, Marina Sierra vino a la media noche al 56 a administrar algún medicamento a Luisito, aunque él lo tomó semidormido y en el cuarto yo fui el único testigo al haberme fijado de reojo.

Luis, mi vecino de la cama de enseguida, murió aquella noche, y su muerte no pudo ser explicada por los médicos que apenas dos días antes habían sido tan optimistas.

El hecho nos golpeó a los dos sobrevivientes de la célula de los "guerrilleros de la palabra", y especialmente a Esperanzo, quien cayó en depresión.

Apenas hablábamos.

Pasados cuatro días de que se llevaran a nuestro amigo, en la media noche vino la enfermera Marina Sierra al cuarto 56, cuando todos sabíamos que las últimas medicinas nos habían sido administradas por la enfermera de turno, desde las nueve.

Marina Sierra pasó un par de píldoras de un frasquito que llevaba en el delantal, a la boca de mi amigo, quien las tragó sin apenas darse apenas cuenta.

Las investigaciones que se hicieron después en torno a la identidad de Marina Sierra, revelaron a los policías ministeriales que se trataba de la misma persona que en 1988 había sido enjuiciada y exonerada por falta de pruebas -entonces con el nombre de Germina Fernández- por el asesinato de su propia madre, quien pereció envenenada. En una acuciosa investigación por parte de un prodigioso equipo de detectives de una nueva unidad de inteligencia -hombres de academia-, quedó al descubierto que los grupos de huellas digitales y cabellos sueltos encontrados en diecisiete diferentes escenas del crimen en un número igual de homicidios en clínicas, hospitales y albergues para indigentes, correspondían sin lugar a equivocaciones, a las huellas y al material genético de la enfermera Marina Sierra, cuyo nombre real era Germina Fernández.

Germina se introducía en las instalaciones sin ser parte de la planta laboral, simplemente porque sus disfraces y las identidades que adoptaba eran súper convincentes. Se posesionaba ella de manera magistral de las personalidades que suplantaba.

Se preguntarán que cómo fue que yo me salvé de morir envenenado como mis amigos. Es que no me esperé a la media noche a que llegara mi victimaria: huí a mi casa y le dejé una nota en la cama y una trampa con seis judiciales armados y escondidos detrás de los cortinajes en el cuarto oscuro.

"Asesina en serie", le escribí en un papelito encima del bulto de cobijas que simulaban mi forma debajo de la sábana de la cama. Ella lo leyó segundos antes de que cayeran sobre ella los agentes y la inmovilizaran. Y con ello rendí un sencillo homenaje a mi amigo Luis, quien tuvo la premonición de su muerte y con ello salvó mi vida.