¿Una puerta al infierno?

Sierra Mojada— “No jueguen en el arroyo después de que anochezca, vénganse pronto, nunca se queden ahí cuando esté oscuro”. La voz de mi tía Benita con su advertencia nos transmitió el miedo que seguramente ella estaba sintiendo.

Nos fuimos raudos a la casa, en cuanto hubimos recogido la pelota y los palos que nos servían de bat de béisbol.

Sentados ya alrededor de la mesa, los cuatro de nosotros esperamos a que nos fuera servido el plato de frijoles, y mientras tanto, preguntamos a nuestros primos, anfitriones en aquella visita a Estación Guimbalete. “¿Por qué nos trajo mi tía Benita del arroyo? ¿Qué pasa ahí?”.

Mi primo Beto estaba abriendo la boca para contestar, pero se quedó así y nada dijo, pues mi tía ya estaba de vuelta con la cena.

El silencio alrededor de los frijoles era espeso como la crema que nos puso la tía en un cuenquito sobre la mesa.

En esa ocasión, mi madre fue a dejarnos por tres días encargados a mí y a mis cuatro hermanos, porque debía ir a Sierra Mojada, la cabecera municipal, a esperar a mi hermano mayor Manuel, quien iba a llegar de Escalón, Chihuahua.

“Ah, niños —volvió a decir mi tía, con el mismo semblante sombrío de antes—, y aquí nos dormimos antes de las nueve, y vayan al baño antes, porque después ya nadie sale”.

Me pareció que aquella especie de toque de queda no era natural en mi tía. “Aquí hay gato encerrado”, pensé.

Ya cuando estuvimos instalados en la gran recámara que íbamos a compartir con todos mis primos, fue inevitable el misterioso tema del arroyo y de la oscuridad.

“Es que del arroyo salen y suben, y bajan y vuelan, y pasan por la casa, y se llevan a la gente que anda afuera”, dijo Beto. “¡Y echan unos alaridos!” —Gritó mi primo, gritó con miedo como si los estuviera viendo.

“Ay, pérate, pero ¿qué son?”

“Nadie sabe, nadie los ha visto bien, mi mamá dice que son brujas, pero doña Mónica, la que vive atrás de la estación, dice que son los mismísimos demonios del infierno.”.

Hubo, sin embargo, una noche en que dejé olvidada a mi muñeca en el recodo del arroyo.

Pedí a mi primo Joaquín, menos medroso que Beto, que me hiciera el favor de acompañarme, y allá fuimos, con la intención de regresarnos corriendo. Iban a ser sólo unos segundos.

Llegamos al recodo, tomé mi muñequita, pero me llamó la atención una sombra que se estaba moviendo a mi alrededor, pero no me asusté porque pensé que era Joaquín. Cuando vi que el primito estaba tirado en el suelo, desmayado, di algunos manotazos para quitarme lo que pensé que era un pájaro, una paloma tal vez a la que debí de haber despertado con mi presencia. Pero lo que me revoloteaba alrededor era del tamaño de un zopilote muy grande, y ya entonces estaba yo muy aterrada y comencé a gritar pidiendo auxilio.

Del rancho vinieron mi tía y mi tío, él armado con un rifle, pero ya para entonces había desaparecido la sombra aquella parecida a un ave gigante.

Joaquincito había perdido el conocimiento en cuanto sintió el roce de aquel ser misterioso, y yo nunca pude observar ni el mínimo detalle. Para mí, aquello siempre fue una sombra, y así lo recuerdo.