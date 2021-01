Unen esfuerzos para apoyar a indígenas encarcelados

Chihuahua.- La asociación Familias Felices de Chihuahua y el Consejo Nacional de Jóvenes ProMéxico informaron que unirán esfuerzos para apoyar casos de personas indígenas que no tuvieron la oportunidad de una buena defensa ya sea por la falta de intérpretes y las barreras del idioma, y la falta de recursos para conseguir una buena defensa, entre otros factores para indígenas de distintas etnias del estado que cometieron faltas no graves y que como consecuencia permanecen privados de su libertad.

“Vamos a unificar esfuerzos en pro de la juventud y de las familias de la región del estado, porque tenemos metas comunes que son principalmente el bienestar de nuestra gente. Buscamos alcanzar en base a nuestras capacidades y presupuestos estímulos necesarios para las familias, por lo que vamos a estar atendiendo zonas marginadas, asentamientos tarahumaras, asilos, orfanatos y vamos a trabajar en el asesoramiento de aquellas personas que por su origen étnico, que no hablan el español o que no lo hablan bien y no tienen los medios para su defensa, ya que hemos encontrado muchos casos de personas de origen tarahumara u otras etnias que están detenidas injustificadamente o tuvieron una mala defensa porque no tienen un traductor o un licenciado, lo que nos lleva a pensar que es un delito ser pobre”, destacó Alonso Sáenz, presidente de la asociación Familias Felices.

La citada asociación se dedica actualmente al apoyo de familias de escasos recursos y de etnias indígenas que van desde la donación de alimentos, ropa e incluso eventos de divertimento para las familias que más lo necesitan.

Bajo esta alianza las citadas asociaciones se enfocarán en el apoyo a presos que han vivido procesos legales en los que no han podido defenderse como consecuencia de faltas no graves, pero que los mantienen privados de su libertad por la falta de oportunidad para obtener otros recursos legales como la reparación de daño.

El Conajo por su parte apoyará directamente dicha iniciativa a través del asesoramiento jurídico. “Daremos asesoramiento necesario para poder apoyar a estas personas en grado de vulnerabilidad, que se respete el estado de derecho, su presunción de inocencia y sobre todo su garantía constitucional a una buena defensa técnica”, detalló por su parte el director de dicha asociación en el estado de Chihuahua.

Actualmente existe ya un proyecto piloto en el que se detectó alrededor de 350 jóvenes que atraviesan esta situación. Dentro de este programa cuentan con el titular del programa de preliberación indígena magistrado Héctor Javier Talamantes.

Para cualquier asesoría o si se busca apoyar la iniciativa de la asociación la sociedad puede hacerlo y para más información se puede comunicar al teléfono 614-3984993 o en la página de Facebook Familias Felices de Chihuahua, así como al 614-5993126 o la página Consejo Nacional de Jóvenes Chihuahua.