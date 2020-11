Unen talentos para grabar video musical en plena pandemia

Chihuahua.- La cantante chihuahuense “Matrushka”, los músicos de “McFly”, así como varios talentos, se unieron para grabar un videoclip en plena pandemia de Coronavirus (Covid-19), con la intención de fomentar el arte local y llegar a todos lados, ahora que las nuevas tecnologías como las redes sociales permiten que el material pueda ser visto y escuchado en diversos rincones del mundo.

Anna Ivette Chavira, nombre real de la cantante, platicó que hace el “cover” de la canción “All I Wanna do is make love to you” de “Heart”, banda estadounidense originaria de Seattle, fue toda una aventura, ya que se combinaron muchos talentos, que no creía pudiese realizar debido a la situación de contingencia.

En la voz está Anna bajo el nombre Matrushka. En la guitarra, Jahaziel Accef Abdallah, en bajo Antonio Hinojos Escobar, Daniel González en la batería. Para el videoclip, el audio bajo la producción de Diego Capizzano, maquillaje de Rocío Gutiérrez. La fotografía, dirección y edición del video a cargo de Aike Villela.

Este material ya puede ser visto a través de youtube o en el perfil de la intérprete en Facebook e instagram.

Platicó que hace un mes que pudieron hacer esta filmación, cuando el semáforo epidemiológico estaba en naranja con tendencia a amarillo, así que aprovecharon para poder acudir a diferentes locaciones para hacer una grabación nocturna muy agradable, por lo que duraron cuatro días de mucho trabajo a fin de obtener las imágenes deseadas.

“Al principio estaba dudosa, porque no había grabado una canción de rock, pero también esta situación de la pandemia, también nos debe hacer que mostremos más talentos, que seamos creativos, que no nos gane las preocupaciones. Es por ello que me aventé, se juntaron varios amigos, la nueva banda con la que comencé a cantar, todo de repente se hizo un solo equipo para este fin”, platicó la también psicóloga y terapeuta.

Dijo que primeramente difundió la canción con su voz antes del video, que fue el gusto de mucha gente e incluso de partes de Latinoamérica, quienes pidieron material para pasarlo en estaciones de radio en línea, así para intercambiar diversas acciones que hacen entre los países y culturas.

Ahora, con este material audiovisual, se espera que más gente pueda apreciar el estilo de Matrushka, que nació en los tiempos del Covid, pero a pesar de muchos inconvenientes, siempre se pueda hacer algo de arte, creatividad y mostrar la esencia del ser humano.