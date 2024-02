Universitarios amparados piden estatus de inscritos en Rectoría

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Alumnos que interpusieron amparo para no pagar su inscripción en la Universidad Autónoma de Chihuahua, UACh, acudieron esta mañana a las instalaciones de rectoría donde pidieron se les dé el estatus de inscritos, ya que al no pagar el monto de inscripción la UACh, dijeron, no tienen acceso a evaluaciones, entre otras limitaciones.

El representante de los alumnos amparados se reunió con personal de la Universidad a quien pidió la atención a estos alumnos.

Representantes de rectoría le manifestaron que no habría aún bajas, sin embargo no garantizaron que si los amparos son rechazados ellos puedan continuar con sus estudios.

Algunos de los alumnos quienes acudieron con su documento manifestaron que no cuentan con dicho estatus a pesar de que la UACh ha sido notificada sobre la condonación provisional del pago.

El representante de los alumnos, Luis Arrieta, entabló diálogo con representantes legales de la Universidad, sin que se llegara a un acuerdo.

Se estima que son alrededor de mil 500 estudiantes en esta situación.

Los representantes se negaron a revelar quien es su asesor legal, a pesar de afirmar que cuentan con uno, pues comentaron que ninguno de ellos es abogado.