Uno de los policías detenidos ni siquiera participó en el arresto

Uno de los 5 policías municipales detenidos por el homicidio del exministerial Leopoldo Soto, ocurrido el jueves 18 de abril, ni siquiera participó en el arresto y solo acudió como seguridad perimetral.



Así lo testificó él mismo al reanudarse hoy por la tarde la audiencia en la que se determinará si es vinculado o no a proceso junto con los otros cuatro acusados.



Se trata del agente David Abraham R.G., quien relató que en ningún momento, tras conocer que el detenido ya no tenia dignos vitales, fue detenido por la policía ni le leyeron sus derechos.



"Un licenciado Carmona, del departamento jurídico, le ordenó al Segundo René López que solo 5 fuéramos a declarar", precisó en su testimonio.



La detención de Soto se dio alrededor de las 5 de la mañana de ese jueves y luego fue trasladado a la Comandancia Sur de la policia, donde se dieron cuenta que ya no estaba vivo.



De ahí y hasta las 9 y media de la mañana los agentes anduvieron por las instalaciones con incertidumbre, dijo David Abraham.



En la Fiscalía les toman datos. A él ni siquiera le tomaron declaración y a las 6 o 7 de la tarde les informaron que serían detenidos.



Hasta el día siguiente les tomaron las huellas digitales y los hicieron firmar una hoja de lectura de derechos.



"La firmo pero, en tono de molestia, le hago mención al Ministerio Público que nunca se me hizo esa lectura", precisó. Además reveló que "no es normal" que ese persona lleve el procedimiento, ya que es la policía la que hace ese tipo de lectura de derechos durante las detenciones.



"Yo no realicé el arresto ni abuso de autoridad, porque estaba como seguridad perimetral", relató ante el tribunal.



Él llegó al lugar del arresto, en calle Cuarta y Portillo de Villa Juárez, en la misma unidad que su compañero Luis T., quien tampoco habría participado y tiene vínculo familiar con la pareja del exministerial, y está detenido.



"Por ser familia, queda impedido de atender el asunto y debe hablar a su superior, en este caso René Lopez", relató David Abraham.



Después de su testimonio, fue el turno de Luis T., quien coincidió en que el reporte de presuntos detenidos por el asesinato de Soto lo realizó el Segundo López.



"Después, como a las 9 y media, nos llevan a Fiscalia. Antes el licenciado Carmona, que es el abogado de Seguridad Pública, nos dice que nos tienen que remisionar", indicó.



"Ese es un procedimiento para ir a declarar a Fiscalía, y se trata como de constar que hubo alguna falla".



"Durante mi declaración ante Fiscalía no tuve abogado y había un MP", comentó el quinto policía que testificó.