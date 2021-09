UNPF lamenta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) en la configuración legislativa del Estado de Coahuila que respeta el derecho a la vida y penaliza el aborto.

A través de un comunicado de prensa, señaló que, lo sucedido no representa que en automático se despenalice el aborto en todo México, sino la invalidación de algunos artículos del código penal de Coahuila.

No obstante, recalcaron que los padres de familia están preocupados por los criterios utilizados por algunos ministros y votados por la mayoría de ellos, no solo porque sientan precedentes en la configuración de las leyes, sino por lo torcido de dichos criterios de quienes se presume deberían ser los expertos en leyes.

El objeto de la SCJN debe ser velar por los derechos de las personas, de acuerdo al orden constitucional y respetando siempre los Derechos Humanos definidos en los tratados internacionales que ha firmado nuestro país y partiendo de la Declaración Universal, en la que se estipula como el primer derecho de todos los derechos a la vida de todo ser humano.

La Unión Nacional de Padres de Familia indicó que están conscientes de que la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta y más bien puede ocasionar su revictimización.

Subrayaron que con la decisión asumida por los ministros de la SCJN contradicen lo que como padres enseñan a sus hijos en la casa y en la escuela.

Precisaron que de acuerdo a la ciencia, los gametos son las células germinales masculinas (espermatozoides) y femeninas (óvulo) y que a la fusión de éstos, se le llama concepción o fecundación, y que el embrión es el nuevo individuo que se forma a causa de la concepción, el cual tiene varias fases de maduración: cigoto, blástula, embrión, feto.

Por ello, no es correcto el término pre-embrión, el cual no tiene fundamento biológico ni filosófico, sino más bien motivos ideológicos que intentan reducir el valor de la dignidad del nuevo ser humano. En sentido estricto lo que precede al embrión son los gametos; lo que sigue es el niño nacido, apuntaron.

Así fue que en la convención de la ONU sobre los derechos del niño (1989) se menciona acertadamente que el niño tiene tres etapas: 1ª Embrión: Desde la concepción a la semana 8. 2ª Embrión/feto: De la 8ª semana al nacimiento. 3ª Niño: de los cero en adelante.

La ley juega un papel educativo para las futuras generaciones, y tiene la didáctica de pensar que lo que está permitido por la ley es bueno y lo que no es malo, sin embargo, ahora se encuentran con la tragedia de que las interpretaciones de algunos de los ministros de la SCJN, ahora son sesgadas y se contraponen a la ciencia, al respeto de la vida del ser humano en cualquiera de sus etapas, y a intentar llamar derecho al delito del aborto, el estatuto jurídico del concebido no nacido es un tema complejo con aristas antropológicas, científicas, filosóficas y éticas que no es posible reducir a una resolución en un asunto judicial.

LA UNPF hizo un llamado primeramente a los padres de familia a educar a sus hijos conforme a la ciencia y a sus principios y valores inculcándoles desde niños a que respeten a toda persona, en especial a los más vulnerables como el no nacido.

Asimismo llamaron a los ministros de la SCJN a no contravenir el derecho natural, a no vulnerar el primer don y derecho que es el de la vida desde la fecundación, sino más bien buscar la salvaguarda de ambos.

Pidieron que en las próximas consideraciones que pondrán sobre la mesa, como el caso del Congreso de Sinaloa y el de Objeción de conciencia al personal médico, que se votarán posiblemente en las próximas semanas, no se dejen llevar por presiones de sesgos ideológicos, sino que se apeguen a derecho y que además respeten la Constitución, los tratados internacionales y las configuraciones legislativas de los propios estados, que han definido la protección a la vida como un derecho.