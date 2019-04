Urge alerta de género en Chihuahua: regidora

Chihuahua.- La regidora por el Partido del Trabajo (PT), Nijta Leal Bejarano, en coordinación con el regidor Alejandro Morán Quintana y la Diputada Deyanira Ozaeta, hizo un exhorto durante la sesión de Cabildo para que se emita la Alerta de Género en la capital del estado

Esto, ya que, según diversas fuentes como el INEGI y la OMS, Chihuahua es uno de los estados que encabezan la lista a nivel nacional como lugares más peligrosos para ser mujer.

Ante las cifras de feminicidios en aumento, y la situación de violencia hacia las mujeres que se vive actualmente en Chihuahua, la regidora calificó de preocupante que no se tomen acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia, y que garanticen la seguridad de las mujeres.

Recordó que los feminicidios son una consecuencia de las violencias que las mujeres sufren a diario como: "Falta de oportunidades, el acoso en las calles o en los lugares de trabajo, abusos físicos y mentales, entre muchos otros que terminan en muerte, ¡No nos merecemos esto, nadie lo merece!", dijo haciendo énfasis en que ninguna persona merece vivir con miedo o en violencia.

"En Chihuahua nos asesinan y no existen medidas emergentes para prevenir y dar seguimiento a estos casos. No hay justicia para las víctimas, ni para sus familiares" comentó la edil.