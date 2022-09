Urge ayuda para Salvador Solís de 90 años

Chihuahua, Chih.- Mujeres voluntarias solicitan el apoyo de la comunidad, asociaciones, gobierno y todo aquel que desee ayudar a Salvador Solís García de 90 años, quien se encuentra en una situación de suma precariedad, pobreza extrema y carece prácticamente de todo, además que no puede valerse por sí solo, ya que no ve bien, ni escucha, está muy débil y requiere de atención constante.

El, vive en un domicilio en la calle Francisco Beltrán 7602 colonia Luis Donaldo Colosio Sur, donde las necesidades son demasiadas, suciedad por todos lados, incluso tuvieron que quemar parte de su ropa pro estar infestada de chinches y huevecillos; sin refrigerador, estufa, comida y dormía en un colchón mojado, además de ser invadido constantemente por personas que usaban su casa para drogarse.

“El gobierno, nos mandan para allá, para acá, la familia dice que él siempre fue malo y que le diagnosticaron esquizofrenia desde joven. En fin... Con nosotras ha ido amigo, compañero y a pesar de su edad y enfermedad es mi amigo... Aquí es donde lloro y digo ¿En serio. De verdad?

Solo busco apoyo, no pido que nos den nada nuevo pero si en condiciones humanas… Este día es horrible, para mÍ y para los que lo conocemos.. Nosotras no juzgamos. Ahorita está conmigo, porque quemamos todo, hasta su ropa.. Literal no tiene ni calzones…Él estaba intestado de chinches, cucarachas, garrapas, no tiene luz, buscamos un eléctrico gratis, busco camisas chicas, pantalones chicos de vestir, una tasa de baño porque la vamos a quebrar y quitar porque es inhumano, buscamos una donación de un refri chiquito porque no cabe, buscamos una base, un vidriero, un soldador porque se le metieron y lo robaron, buscamos quien se toque el corazón… Fue muy deprimente ver el abandono. Quisiera que vieran los videos y si gustan los muestro... Estamos buscando apegarnos a la ley, pero ley para los ancianos, son sé si existe. Hemos tocado puertas si éxito

Él no está mal, el camina bien, platica, no se orina en la ropa, no toma medicamentos... Quemamos todas ropa literal no tiene ni calzones, no tiene nada… Es talla mediana está muy delgadito...

No podíamos ponerle su ropa estaba llena de chinches”, manifestó Claudia Vázquez, conocida del hombre, a quien le ha ayudado junto con otro grupo de amigas, hasta el punto que tuvieron que sacarlo de donde vivía por la situación tan precaria.

No obstante, el hombre requiere además de ropa, ser llevado a algún asilo, donde le puedan dar los cuidados requeridos, ya que se sabe que sus hermanas no han querido hacerse cargo de él o ayudarlo, razón por la que buscan donaciones, apoyo de todo tipo, ya que es urgente.

Para conocer más acerca de esta situación, pueden llamar al teléfono 6144758323 con Claudia Vázquez.