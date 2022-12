'Urge conocer plan de trabajo de Morena'

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, comentó que la primera reunión del Consejo se podría convocar hasta febrero, luego que no se lograra el quorum en la pasada convocatoria del 3 de diciembre.

“La reunión interior no se completó el quorum y lo que vamos a hacer es volver a convocar al Consejo Estatal para enero o febrero, estamos previendo para que esta vez no haya ningún pretexto ni excusa para no lograr el quorum”, indicó González.

A pesar de que la primera reunión del Consejo sería hasta luego de 6 meses a partir de la fecha que ganó la elección Brighite Granados, dijo no considerar que se trate de tiempo perdido, pero reconoció que urge conocer el plan de trabajos de la presidenta del Comité Estatal de Morena.

“¿Y qué es lo que queremos ver? Pues el plan de trabajo del comité, cómo nos vamos a organizar en todo el estado para desdoblar el trabajo que nos están pidiendo desde el Comité Ejecutivo Nacional”, insistió.

González Muñiz agregó que se pretende crean una mayor cantidad de comités de defensa de la transformación, pues existe uno en cada sección electoral pero ahora se pretende instalar uno para cada casilla electoral.

Se intentó establecer contacto con Granados de la Rosa para conocer una postura, sin embargo no fue posible por llamadas ni mensajes de texto.