Urge IP sacar del atraso a Bomberos

Chihuahua, Chih.- El Consejo Coordinador Empresarial urgió a las autoridades a sacar del atraso en que está la Departamento de Bomberos, ya que mientras que la ciudad crece cada año, no se dan mejoras en equipo al cuerpo de auxilio. Federico Baeza, presidente del CCE, mencionó que ante las altas temperaturas las empresas deben ser más cuidadosas con sus instalaciones eléctricas y dar seguimiento a sus protocolos de seguridad, pero también se deben reforzar los equipos de atención de emergencias, ya que no resulta adecuado que los bomberos utilicen herramientas y unidades que no estén de acuerdo a las necesidades actuales.

Mencionó que en la temporada de más calor se corre el riesgo de que las instalaciones eléctricas no soporten la sobrecarga, lo que genera las condiciones para un incendio. Destacó que además de que las empresas tienen que contar con sus planes de prevención, una ciudad como Chihuahua merece y necesita tener un cuerpo de Bomberos certificado por una instancia internacional. “Habría que buscar una agencia internacional que certifique a nuestros bomberos”, indicó.

Expresó que tener Bomberos con más estaciones y mejores unidades ayudaría para responder en menos tiempo a las emergencias. “En un incendio llegar 20 minutos antes puede cambiar todo”, expresó. Apuntó que la Iniciativa Privada está en la disposición de apoyar a los Bomberos, pero enfatizó que es tiempo que las autoridades hagan una buena inversión”, dijo.

En cuestión de menos de un mes se han dado tres incendios. El fin de semana elementos del cuerpo de Bomberos se movilizaron hasta una recicladora ubicada en el cruce de la avenida Guillermo Prieto Luján e industrias tras el reporte de un fuerte incendio.

La intensa columna de humo podía apreciarse desde varios puntos de la ciudad lo que causó expectación entre la ciudadanía.

El 12 de mayo Un impresionante incendio consumió una fábrica de pinturas ubicada en el kilómetro 198 de la carretera a Delicias. Varias explosiones ocurrieron en la fábrica razón por la que elementos de la Policía Municipal y Policía vial están desviando el tráfico vehicular de regreso por el mencionado tramo carretero por varias horas.

El pasado 29 de abril en Complejo Industrial ocurrió otro incendio, que requirió varias horas para ser sofocado. ochavez@diarioch.com.mx