Urge localizar a 'Roberto', está enfermito

Chihuahua, Chih.- Se pide la ayuda de la ciudadanía a fin de dar con el paredero de 'Roberto', un perro de la raza Husky que se extravió en la colonia Panorámico y su dueña esta muy preocupada por él.

'Roberto' tiene manchas en lña lengua, ojos azules , un sólo testículo es de raza grande.

A través de redes sociales la dueña señala que quien se lo llevó no lo puede cruzar, ya que es estéril, además de que tiene problemas de cadera por lo que se encuentra en tratamiento. No come cualquier tipo de alimento ya que le cae mal a su estómago, aunado a que no puede recorrer grandes distancias.

Por todo lo anterior la dueña se encuentra muy preocupada, pues es un perrito que requiere de mucho cuidado y atención.

Quien tenga información sobre el paradero de 'Roberto' puede comunicarse al teléfono 6141236060, habrá una buena recompensa.