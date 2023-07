Urge PAN a Federación para que entregue 1,300 mdp en participaciones

Francisco López/ El Diario

Chihuahua.– “No nos dan y obra no quitan”, expresó el diputado Alfredo Chávez, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, en crítica por la falta de mil 300 millones de pesos que en materia de participaciones, no entre la Federación a Chihuahua.

Resaltó que el reclamo de los recursos no representa un favor, ni una concesión por parte del presidente al Estado, además que hasta el momento el Gobierno Federal no ha hecho una sola obra importante en Chihuahua.

La buena recaudación permite tener al Estado sin problemas financieros ni crisis de flujos, aseguró, sin embargo, urgió a que estos recursos lleguen para fortalecer la obra para los municipios.

Mencionó que mientras el Gobierno Federal gasta el fondo de estabilización para favorecer programas clientelares, en Chihuahua el gobierno ejerce una administración responsable.