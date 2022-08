Urgen acabar con apagones constantes

Chihuahua, Chih.- La ciudad de Chihuahua vive una situación problemática en el suministro de energía eléctrica tanto en el área residencial, comercial e industrial, ya que son constantes los reportes de cortes, apagones o cambios de voltaje, señaló ayer el presidente de la Coparmex-chihuahua, Salvador Carrejo Orozco.

No obstante, indicó que, aun así, de acuerdo con reportes oficiales de la Superintendencia de la CFE, la ciudad capital se ubica entre las que tienen una mejor prestación del servicio eléctrico en el país.

Planteó la necesidad de que la paraestatal genere un mayor presupuesto e inversión en mantenimiento y actualización de la infraestructura eléctrica para responder con mayor eficiencia a las necesidades que se tienen en la localidad.

Salvador Carrejo indicó que el disponer de mayor presupuesto para la mejora de la infraestructura no es algo que dependa directamente de las autoridades o superintendencia de la CFE en Chihuahua, sino que es una decisión central.

En cuanto a la atención de inquietudes y quejas de las empresas representadas por los 18 organismos que conforman en Consejo Coordinador Empresarial, por la interrupción del servicio, dijo que estas son atendidas con celeridad.

Informó que se ha llevado a cabo varias reuniones con el superintendente Norberto Encinas, quien ha tenido una respuesta inmediata y gran actitud de servicio y se pone a la orden para tratar de resolver casos específicos, lo que hay que reconocer, valorar y apreciar.

Sin embargo, hablando en términos generales, para mejorar sustancialmente el servicio se tiene que ver seguramente con inversiones, presupuesto y mantenimiento, entre otras cosas, que no necesariamente están en el ámbito de la superintendencia de esta zona.

El presidente de la Coparmexchihuahua indicó que por lo que se les ha informado de la operación de la CFE en la entidad y la misma ciudad capital, se tiene capacidad suficiente de producción de energía, incluso excedente, pero el problema está en la distribución y transmisión.

Los problemas tienen que ver con incidentes climatológicos, incluso viales, en algún caso, así como por falta de mantenimiento, renovación de equipo y demás, lo que genera estas problemáticas de apagones, cortes y bajas en el voltaje.

Salvador Carrejo dijo que hay que reconocer que, de acuerdo con los informes de la CFE, la prestación del servicio eléctrico que se tiene en la ciudad de Chihuahua es de las mejores en el país, pero eso no debe de satisfacer, porque lo único que eso significa es que hay otras zonas mucho peores que en la localidad, “por lo que, eso no significa

Se tiene capacidad suficiente de producción de energía, incluso excedente, pero el problema está en la distribución y transmisión: CCE

que estemos satisfechos con el nivel de servicio”.

El presidente de la Coparmexchihuahua, dijo que no extrañaría que por falta de presupuesto no se hagan las inversiones necesarias en el sistema eléctrico y que la capacidad que se tiene excedente en la generación, de no haber una planeación probablemente se complique en los siguientes años.

Finalmente, dijo que ese escenario no se ve “descabellado” ya que, con la inflación, falta de recaudación del IEPS a las gasolinas y las inversiones estratosféricas en el Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya y Refinería, no se atiende a la infraestructura a otros rubros, por lo que luego se pudiera tener problemas ya no solo en la distribución y transmisión, sino también la generación.