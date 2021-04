Urgen diputados vacunación prioritaria del personal de salud

Chihuahua.– La diputada Georgina Bujanda presentó una iniciativa de exhorto, con carácter de urgente resolución, para pedir a la Secretaría de Salud aplique de manera prioritaria la vacuna contra el Covid 19 al personal médico, de enfermería y estudiantes que se encuentren prestando el servicio social en hospitales públicos y privados de la entidad

La propuesta, justifica el carácter de urgente resolución debido a las predicciones generalizadas de una tercera ola pandémica, a partir de las vacaciones de Semana Santa, debido a la cual se multiplicarían los contagios.

Dentro del documento, se expuso que a la fecha se estima que uno de cada cuatro trabajadores de la salud en el país, han recibido vacuna y, resulta preocupante que la lista de profesionales de la salud que han fallecido por la enfermedad, crece cada día.

“Compañeras y compañeros no podemos quedarnos de brazos cruzados, es urgente que quienes cuidan de nuestra salud estén inmunizados, por lo menos con la primera dosis. Sé que no es sencillo, pero hay que priorizar y avanzar en el tema de la vacunación, no basta con nuestro reconocimiento y agradecimiento, debemos de protegerlos”, dijo Bujanda.

Los diputados votaron con 26 votos a favor la urgente resolución del asunto y con 22 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el envío del exhorto al Presidente de la República y a la Secretaría.