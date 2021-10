Urgen familiares de Lidia para que autoridades inicien búsqueda

Chihuahua.- Familiares de Lidia Elizabeth Luna Alvizo, adolescente desaparecida desde el pasado 22 de Septiembre, denunciaron la nula actividad de búsqueda por parte de la autoridad investigadora, misma que ha argumentado encontrarse en el “reacomodo de gobierno”.

Lorena Herrera, tía de la jovencita, informó que ante esto el próximo lunes realizarán una protesta ya que los encargados del caso ni siquiera han rastreado el teléfono celular que Lidia llevaba en mano cuando salió de su domicilio

“La niña llevaba un teléfono en la mano y es hora de que todavía no piden a telcel el registro de las llamadas. Están perdiendo el tiempo porque dicen que están en el reacomodo de gobierno y tienen que esperar a que un juez les dé la orden. El viernes hablamos con el agente del ministerio público que lleva el caso y nos dijo que nos esperáramos a que se acomodaran. El lunes haremos a protesta en el parque La Burrita”, señaló Herrera.

De acuerdo con la entrevistada, miembros de la familia han realizado búsquedas en el entorno cercano así como en hospitales y hasta en plataformas de transporte. Sin embargo, hasta el cierre de la edición no se tenía ningún indicio del paradero de Lidia.

La adolescente tiene cierto grado de discapacidad ya que, a decir de sus familiares, aunque tiene 17 años de edad su comportamiento es acorde a una niña de once años.

“Tiene una discapacidad, toma medicamento y aunque tiene 17 años actúa como si tuviera 11 años pero, con todo eso la niña sabe orientarse y cómo llegar a su casa. No tenemos idea de dónde pudo haber ido o quién pudo habérsela llevado. Hemos buscado en todos lados, ningún vecino vio nada. El viernes por la noche y hasta la una de la mañana anduvimos pegando volantes”, dijo.

Agregó que a pesar de que el reporte se hizo desde el día siguiente de la desaparición y quedó registrado bajo el NUC 19-2021-0018897, la información no ha permeado lo suficiente.

“Ya se puso la denuncia, salió la pesquisa y la alerta ámber pero no hay nada. El día de la pega de volantes nos encontramos a unos agentes de vialidad y nos dijeron que ellos no estaban enterados. Hemos hechos recorridos por hospitales parques, por el vecindario sin resultados. En la zona no hemos notado nada extraño por eso es que pedimos que revisen el celular, allí está cualquier llamada que ella haya hecho o recibido”, urgió.

Según la pesquisa emitida por la autoridad, Lidia Elizabeth salió de su casa, ubicada en el Barrio de Londres, el pasado 22 de septiembre sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de su paradero.

La jovencita mide 1 metro con 75 centímetros, es de constitución delgada, es de piel morena y con cabello lacio y oscuro. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla azul, tenis negros y sudadera rosa.