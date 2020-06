Urgen GN en Punta Oriente

El Diario

Chihuahua.- Habitantes de Punta Oriente urgieron a las autoridades la instalación del cuartel de la Guardia Nacional en la colonia, pues aseguran que los robos y los problemas de drogadicción son una constante en ese sector.

Luego de que la semana pasada el gobernador del Estado informara sobre la instalación de 12 cuarteles de la Guardia Nacional (GN) en el estado, de los cuales uno se ubicará en la colonia Punta Naranjo, en esta ciudad, los vecinos dijeron a El Diario que debido a la delincuencia que impera en la zona, sí hace falta mucha más vigilancia. Isabel Maldonado, una comerciante del sector, calificó necesaria esta medida ya aseguró que en el entorno de la colonia hay mucha violencia. “Sale y uno y tiene miedo de dejar su casa sola porque no sabes qué te vas a encontrar”.

Otra de las vecinas, Guadalupe Ramos, coincidió en que sería una buena medida porque en la colonia hay mucha inseguridad. “Tantas muertes, mucha violencia y (está) la gente que toma y se droga.

Por todo eso ya vivimos con miedo hasta de que los niños salgan”, expresó. Iván Madrid, también habitante del sector, señaló que la medida sería bastante oportuna, porque él ha sido víctima de robo en varias ocasiones.

“A mí ya me robaron dos veces. Se metieron una vez cuando todavía no tenía el portón (la casa) y me la vaciaron y la segunda vez ya tenía los perros y ya nomás abrieron y se fueron”.

Otro de los vecinos, Isidro Mares, dijo que será de gran beneficio porque la ola de robos en el sector no para.

“Aquí hay mucha delincuencia y está bien que estén vigilando. A mí no me han robado, uno está nomás pendiente y por eso no le roban a uno. Ya ni puede salir uno sin pensar a ver qué le van a robar”.

Por último, Guillermo explicó que él conocía la noticia desde hace tiempo.

“No sé exactamente dónde, (pero) sí hace falta porque aquí hay mucha delincuencia”, dijo y agregó que cada fin de semana se escuchan detonaciones de arma de fuego.

