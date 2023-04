Usaron cardiólogo bajo investigación en caso Duarte

Chihuahua.- Los cinco abogados encabezados por Juan Carlos Mendoza, quienes defienden al ex gobernador Cesar Horacio D.J., cuestionaron a través de una carta emitida este día el dictamen de salud por parte del doctor Adrián Holguín Pérez, Médico Cirujano, con especialidad en Cardiología, quien negó ante el Juez el pasado 30 de marzo que el ex mandatario hubiera sufrido un infarto.

A decir de los litigantes, el médico cuenta con varias carpetas de investigación en contra y desconocía los antecedentes médicos del procesado, por lo que afirmaron que pudo ser utilizado por la fiscalía general.

Asimismo lo calificaron de “corralista”.

Textualmente la carta refiere:

Por este medio, en nombre de nuestro defendido, nos permitimos compartir con ustedes la cada vez más profunda preocupación de este defensa en relación a la falta de lealtad y demás principios que debieran regir al Ministerio Público en el ejercicio de su función así como el juramento un Médico en favor de la vida.

Lo anterior lo manifestamos en razón de que entre las innumerables violaciones al debido proceso y los principios que rigen los procesos penales, así como su actuación en general; es de interés de esta defensa compartir con los ciudadanos, cómo el Ministerio Público, en principio “Corralista”, no deja de violar sus principios y deberes realizado acciones que sin lugar a dudas dejan entrever una singular falta de probidad en los principios que les obligan y en cómo forzan a violar los de los profesionales de cualquier índole en su calidad de peritos, en este caso de la Salud.

Esta defensa señala como vergonzoso y deplorable que el Ministerio Público se haya valido de un ciudadano como el Dr. Adrián Holguín Pérez, Médico Cirujano, con especialidad en Cardiología quien previo a su intervención el 30 de marzo pasado no tenía compromiso laboral con la Fiscalía del Estado, ni con los servicios de salud que asisten a los penales del Estado, así como tampoco con la Secretaria de Seguridad Pública y quien en condiciones poco claras atendió una llamada de ésta última Secretaría entrada la noche del 30 de marzo pasado para que fuera a atender a un “interno del penal de Aquiles Serdán“, en este caso a nuestro defendido, a quien nunca había atendido, sin tener compromiso previo con dichas instituciones, a altas horas de la noche y haciéndose acompañar por su señora esposa.

Así mismo, dicho doctor días después compareció como testigo del Ministerio Público y cuyo testimonio fue el único elemento que valoró la juez de control para negarle a esta defensa y por supuesto a nuestro defendido el cambio de la absurda e insostenible medida cautelar de prisión preventiva, argumentando dicho perito la imposibilidad que hubiera el Lic. Duarte sufrido un infarto, testimonio realizado de manera incluso grotesca, al grado de negarse en su calidad de testigo a responder preguntas de la defensa e incluso llegar a “responder” a una pregunta… “ya se para dónde va”; evidenciando con ello un falta de singular importancia en un interrogatorio, pero sobre todo, el altísimo probable aleccionamiento violatorio del debido proceso.

Dichas suspicacias tienen lugar en razón y con fundamento en que dicho doctor, en calidad de “parte”, cuenta en su haber en los últimos años con seis carpetas de investigacion, a saber: 19-2022-014580; 19-2022-012071; 19-2021-021681; 19-2010-400435; 19-2008-306799; 19-2008-017599 entre las cuales en unas aparece como “víctima” calidad que no pudo acreditar porque el Ministerio Público señaló que los hechos denunciados por el doctor no eran delito o bien el Ministerio Público había resuelto el “no ejercicio de la acción penal”, pero además; en dos de ellas, sus carpetas de investigación fueron “archivadas temporalmente” y un una en especial, el multicitado doctor aparece como imputado de un delito de despojo.

Siendo todo lo anterior elementos bastos y suficientes como para que esta defensa considere la seria posibilidad de un claro intercambio de favores entre el Ministerio Público que requería urgentemente que “alguien” señalara a cualquier precio que lo que sufrió nuestro defendido no fue un infarto y que no corre ningún riesgo.

Entre tanto, el médico ofrecido como testigo por la fiscalía y que claramente puede ser considerado en entredicho por su involucramiento, sugiere de mínimo, un hombre con conflictos patrimoniales y sobre todo, teniendo a cuesta una carpeta de investigación como imputado con elementos que lo señalan como probable responsable del delito de despojo; por lo tanto, teniendo la oportunidad de que la Fiscalía pudiese “encontrar elementos” para estar en posición de “dar vida” a los archivos temporales que “lastiman” su patrimonio y desaparecer o hacer “de lado” los hechos que le señalan como probable responsable de un muy serio delito de despojo ; ante tales hechos, no resulta de ninguna manera un absurdo que un profesionista hasta hace días incuestionable, deje su lecho familiar y atienda una llamada para corroborar sin elementos sujetos a corroborarse que nuestro defendido no sufrió un infarto y que además tal infarto no fuere posible y que solo corre riesgos propios de una “hipertensión tratable” sin necesidad de atención especializada; contradiciendo con ello y sin elementos clínicamente suficientes, el muy lamentable sufrimiento de un infarto, lo que ya ha quedado absolutamente verificado e incluso reconocido por la misma Juez de la causa en la audiencia del pasado 24 del presente no dejan de ensombrecer lo que todo proceso penal tiene como fin, es decir, el esclarecimiento de la verdad histórica, mencionaron los abogados Jaime Terán Ruiz, Enrique Muñoz, Héctor Villasana, Juan Carlos Mendoza Luján e Irving Anchondo.