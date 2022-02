Usaron esquema semejante al de Aras en JMAS

Chihuahua, Chih.- Afectados por el presunto fraude cometido en la Junta Municipal de Agua de Chihuahua (JMAS), ratificaron este lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, contra la esposa de Luis René Villarreal, exjefe de cobranza de esa dependencia y quien fuera localizado sin vida a inicios de febrero.

De igual forma, involucraron en la querella a Roberto “El Pony” Lara Rocha, exdirector de la JMAS y extitular de la Junta Central de Agua -JCAS- por presuntamente formar parte (principal) del entramado para desviar recursos provenientes de particulares y del propio Gobierno del Estado, con el objetivo de reunir dinero para construir una candidatura.

Lourdes Chávez Loya, abogada de los quejosos, indicó que al momento se han rastreado 360 cheques sin fondos que René Villarreal y su cónyuge Alejandra Montañez Olivier, habrían emitido para pagar los intereses ofrecidos a los “inversionistas”, quienes no han recibido ni estos ni la cantidad aportada inicialmente.

Según la abogada, así como la denuncia identificada con el Número Único de Caso 19-20220003318, por el delito de fraude, Lara Rocha pretendía construir una candidatura al Gobierno del Estado a espaldas de su partido e incluso de quienes en su momento lo respaldaban, por lo que desde la JMAS planeó la forma de obtener recursos para ello.

El modus operandi -que incluía al hoy occiso René Villarreal, era buscar personas que quisieran poner a “trabajar” su dinero a través de la realización de obras para la junta y a cambio de ello recibirían un 10 por ciento de interés mensual. La JMAS realizaba los proyectos con personal y equipo propios y posteriormente los cobraba a la Secretaría de Hacienda como si los hubieran hecho una empresa externa.

“Hasta mi despacho llegó una persona involucrada y me habló del conflicto que se estaba dando en la junta de agua. Me dijo que el director de gestión y cobranza, Luis René Villarreal Pérez, comenzó a pedir dinero a mucha gente para que invirtiera y les iba a dar el 10 por ciento mensual. El Pony le había indicado que había muchas obras que hacer pero que el estado estaba quebrantado. Era necesario hacer pozos, recibimiento de tomas de aguas negras, puentes y todo lo que hace la junta de agua, pero no contaban con el dinero ya que, para que Hacienda les libere los cheques necesitan estar terminadas las obras. Entonces, le dijo que consiguiera dinero y cuando ya se hicieran las obras presentara las facturas a nombre de X empresas factureras ilícitas que no se dedican a generar o producir esos servicios. Si vendo huevos o leche no puedo construir puentes y aun así con esas facturas apócrifas se vendían servicios. Como eran obras menores a 5 millones de pesos se hacen sin licitación”, dijo la abogada.

Al pasar un mes, narró, salía el cheque de Hacienda, presuntamente lara lo recibía, lo cobraba la empresa y el 50 por ciento era para El Pony, que estaba haciendo una alcancía para su pretendida candidatura al gobierno.

“El tiraba a la gubernatura en contradicción y en traición a su patrón Javier Corral que pretendía que el candidato fuera Madero. El señor estaba haciendo un ahorro para fortalecer y lograr ganar una candidatura y permitió que Villarreal Pérez operara construyendo las obras mencionadas, pero, con la misma maquinaria y equipo de la junta, los trascabos, moto conformadoras, dragas, manos de chango, palos, picos, compresores, etc. y con la mano de obra de allí también”, indicó la entrevistada.

Chávez Loya señaló que el presunto fraude cometido por las citadas personas fue muy grande y afectó no sólo a los particulares que invirtieron su dinero, sino también las arcas públicas del estado.

“Fue un fraude extremo porque robó a la ciudad, al estado y a la gente. Al primer mes hubo a quien le dieron 100 mil pesos y al siguiente igual y al ver eso, igual que ocurrió con ARAS, hubo quien vendió un ranchito o una casa o un vehículo para meter el dinero allí. Sin embargo, esto no tiene ninguna relación con ARA, lo quisieron confundir, copiar el esquema para involucrarlos y engañar a la gente. Pretendieron decir que el empleado de la junta, el hoy fallecido Villarreal Pérez, había invertido todo el dinero que le confiaron los señores allí y que los primeros tres meses sí les pagó los rendimientos, pero después de eso ya no se entregó nada. La realidad es que el pony se quedaba con los cheques. Entregaba las obras, las cobraba y guardaba porque estaba haciendo su ahorro porque quería ser gobernador lo que significa que ya tenía mucho tiempo haciendo eso”.

Pero además, dice Chávez Loya, la afectación también llegó a la población en general ya que la junta de agua mandó comprar medidores que tienen una válvula reprimida, lo que genera un aparente mayor consumo yen consecuencia cobros mayores.

“Empezaron a llegar recibos muy altos, gente de bajos recursos tenía que pagar hasta 900 pesos. Eso es un real fraude porque la gente no consume esa cantidad de agua, pero el señor necesitaba inflar aquella parte para que ingresara más dinero a la junta y el jefe inmediato del hoy occiso encontrado a un lado de la empresa MACSA, Francisco Gómez, seguía cobrando y arbitrariamente llegaban acortarles el servicio a quien no pagara. Así se vino una vorágine de especialistas que proliferaron en internet, que ponían una válvula liberadora de aire y resulta, que al quitar el aire, el consumo bajaba de 900 hasta 100 o 200 pesos. esto quiere decir que el señor utilizó la tecnología del a que tenía conocimiento para que la ciudadanía pagara sobre precios. se le hizo un vicio, le gusto ganar todo ese dinero y de un momento a otro fueron subiendo y encumbrándose con esas cantidades”.

Lago taque derramó el vaso, aseguró, fue cuandol agentes e dio cuenta del o que ocurría y se indignó. Luego de esto, los afectados empezaron a buscar el apoyo legal, particularmente aquellos quede pronto se vieron en el centro de un presunto fraude enormes proporciones.

“Llevaron hombres de campo, carroceros, dueños de inmobiliarias, vendedores de carros y demás. A la persona que acercaba a los inversionistas le daban el 2 por ciento e incluso él mismo aportó dinero porque vendió unas propiedades. Cuando esto ocurre, dicha persona busca a Villarreal Pérez, que vivía en una casa rentada en El Campanario a dos puertas de la casa de Javier Corral, no respondía llamadas, pero ya había abierto negocios del ramo ferretero a nombre de familiares. Les dijo a las víctimas que se acercaran para arreglar el problema, les ofrecía un pagaré porque su intención era quitarles los cheques que les daba en garantía y que estaban a nombre de su esposa Alejandra Montañez Olivier. Son 360 cheques que significan 405 millones de pesos, cheques por cantidades que va desde los 150 hasta 6 o 10 millones de pesos”.

Chávez Loya aseguró que luego de atender la denuncia de los afectados, ella misma acudió a la junta para dialogar con lar ay pedirle que pagar a el dinero a sus representados, sin embargo, luego de la entrevista con el ex funcionario, el representante jurídico de la dependencia le dijo que se tomara las cosas con calma.

“Fui, hablé con larayle dije: págalerepresenta dos porque gastas te su dinero, los recursos del estado, págales y allí que quede todo; luego salió el representante jurídico de la junta y me dijo que me relajara, me ayudó a bajar las escaleras y quedó en que me iban a llamar. Nunca lo hicieron. Les dije que no fueran a ser omisos y no se pasaran, que no fuera atronar esto. fueron irreverentes, insolentes, burles ques. les importa muy poco resolver porque están tan ensoberbecidos en el poder que creen que nadie les puede hacer nada”.

De acuerdo con la abogada, René Villarreal no tenía ya dinero de lo obtenido por la vía mencionada y al momento de desaparecer en enero pasado, habría estado huyendo para evitar el problema que se avecinaba.

“No tenía ni un peso de lo robado, todo se lo quitaron por eso iba huyendo. Lo bajaron de un camión en la salida a Delicias y lo ultimaron junto a una de las empresas de Madero con quien por cierto, el Pony tenía una relación con la empresa que prestaba servicios para tratar el agua residual. A Villarreal lo detuvo la gente de ese mismo grupo y yo los acuso directamente de su muerte. Mi experiencia no está basada en cholitos de la periferia, yo sé cómo actúan esos sujetos”, apuntó.

Cuestionada respecto a los motivos por los que algunos ex funcionarios habrían sido incluidos en el equipo de la gobernador a Campos Galván, la abogada dijo que quizá ella quiso ser neutral y generosa por eso lo permitió.

“Admiro a Maru y soy parte de su estructura jurídica. lo que me produce extrañeza es que cuando tomó protesta y entró como gobernadora le permitió quedarse en la junta y todavía le permitió aspirar a la junta central, a dirigir a todas las juntas del estado. Si había un antecedente malo en la ciudad, imaginemos lo que podría ocurrir a nivel estatal. A su vez yo contesto por ella y digo que quizá quiso ser neutral, generosa y consideró que se corregirían, pero tan no se corrigieron que hoy tenemos a Fernando Álvarez renunciado, a Márquez renunciado, a Roberto Lara renunciado y a Villarreal ejecutado”.

Pero ¿Será suficiente la renuncia al cargo o habrá seguimiento al tema? la abogada asegura que sí y que ya se está trabajando en ello.

“Decidimos actuar en cuanto a lo correcto y procedente. Este asunto está entablado en la Fiscalía General del Estado. Denuncié porque incluso temo que me pueda mandar matar. la Fiscalía sin embargo está como “débil”. Ellos tienen que entrar al CERESO, responder jurídicamente por lo que hicieron y acuso a Roberto Fierro si permite que se sustraigan de la acción de la justicia. Hay que prever cuantas propiedades tienen para garantizar que reparen el daño”.

En el caso del dinero obtenido del Congreso del Estado, Chávez Loya aseguró que el mismo fraude iniciado en la junta de aguas, se extendió hasta el legislativo a través de funcionarios que presuntamente extrajeron el dinero y luego quisieron “reponerlo” con cheques “botadores”.

“Allí hay dos personas involucradas directamente, que tomaron el dinero de los diputados, los sacaron con cheques que enviaron a la esposa de René Villarreal sin ninguna justificación. Pensaron que todo iba a seguir igual, pero cuando vieron que las cosas cambiaron trataron de meterle depósitos al Congreso para resarcir el daño sustraído, pero metieron puros cheques botadores que no tenían recurso. Eso es una maquinación perfecta, una artimaña para decir que allí tenían la ficha de depósito sin pensar que alguien les iba a observar que botaron. No se necesita tener un ministerio público para razonar eso”.

Chávez lo ya aseguró que exigir á una respuesta a la fiscalía en torno a las denuncias mencionadas, de lo contrario acudirá a otras instancias en busca de que se haga justicia a los afectados.

“Si en 3 días la Fiscalía no me da respuesta voy a acusarlos en un comité internacional porque ya veo negligencia. No quiero perjudicar al gobierno de Maru Campos, pero quiere advertirle que le ha faltado firmeza para quitar gente que no le sirve y poner a quien sí le sea de utilidad. anda demasiado ocupada y se le pueden olvidar algunas cosas, pero el gobierno es para la gente. Aquí aplica el dicho que reza; cuando el gato no está los ratones salen”, puntualizó.

Ratificaron denuncia por fraude dos afectados

Este lunes 21 de febrero de 2022, fueron ratificadas dos denuncias por fraude por parte de dos afectados en contra de Luis René Villarreal Pérez y su cónyuge Alejandra Montañez según los documentosidentificadosconelnuc19-2022-003318 y 19-2022-0003338 con sellos de la FGE.

En la narrativa de los hechos, ambas personas coinciden en que fueron atraídos hasta las oficinas delajuntadeaguasubicadasenlaavenidaocampo yallílesexplicaronqueserequeríainvertir,laforma en que se utilizaría su dinero y cómo recibirían beneficios.

“Pedí que me llevaran con su jefe y arribé ante unsujetojovendeunos48añosdeedad,casicalvo, barbado de piel blanca y en su puerta decía jefe de gestión y cobranza. Cuando platiqué con él me explicó que su patrón el Sr. Roberto Lara Rocha alias El Pony necesitaba reunir dinero para unas campañas políticas y que era muy fácil que todo lo que metiéramos en billete nos daría el diez por ciento mensual”, establece la denuncia.

“Quiero aclarar que el trato se hizo desde el mes de mayo de 2021 y con todo y ello que yo entregué íntegramente150 mil pesos, nunca se me reconoció el 10% de todo ese dinero y transcurrieron cinco meses y no recibí ni un peso excepto la amenaza cabal de que si insistía de molesto la gente del pony me mataría”, señala uno de los denunciantes en el documento oficial en poder de El Diario.